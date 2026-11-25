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Τη σημασία του προϋπολογισμού του 2027 υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «ο προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση», αναφερόμενος στα βασικά μεγέθη του (διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019).

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες – χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής».

Από τις παρεμβάσεις αυτές ξεχώρισε ως «πρώτη και βασικότερη, η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε – αρχές του 2028 – η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019» και υπογράμμισε ότι «ο νέος προϋπολογισμός είναι Οδικός Χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους», προσθέτοντας ότι «αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση».

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός είπε ότι «όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη -και μάλιστα εν μέσω δυσκολιών: με το διεθνές κλίμα σε αναταραχή, […] με την ακρίβεια να επιμένει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το Βαθύ Κράτος να μην έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί», ωστόσο τόνισε ότι «το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας».

«Κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια – προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση, δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό» είπε και τόνισε ότι «έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, πάντως, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη».

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