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Με το βλέμμα στραμμένο στους αγρότες βρίσκεται η κυβέρνηση, αφού το τελευταίο που θα ήθελε τη συγκεκριμένη στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου είναι τα τρακτέρ να κλείσουν τις εθνικές οδούς μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Έτσι, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, αναμένεται να ενημερώσει τον πρωθυπουργό και τους συναδέλφους του για το πώς θα δρομολογηθούν οι πληρωμές, αρχής γενομένης από τις 30 Νοεμβρίου, όπως έχει διαμηνύσει η κυβέρνηση.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, πριν από κάποια εικοσιτετράωρα, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει τα χρήματά του, απαντώντας στις αγροτικές αντιδράσεις που υπάρχουν εξαιτίας των καθυστερήσεων στη διαδικασία του ΟΣΕ 2026.

Το ότι «δεν θα χάσουν τα χρήματά τους» δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι αγρότες θα τα πάρουν και στην ώρα τους, κάτι άλλωστε που έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Για τον λόγο αυτό, σε πολλές αγροτικές περιοχές έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις. Στην Αγιά της Λάρισας συγκεντρώθηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι και πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, ενώ παράλληλα συγκεντρώσεις γίνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η 6η Δεκεμβρίου και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων

Οι επόμενες ημέρες είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικές, αφού, εάν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου δεν έχει υπάρξει θετική εξέλιξη, τότε στη Νίκαια της Λάρισας αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις μέσα στις γιορτές.

Στην πραγματικότητα, οι εκπρόσωποι των αγροτών θα περιμένουν μία εβδομάδα από την ημερομηνία που η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουν οι πληρωμές (30 Νοεμβρίου), για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους.

Τα γαλάζια στελέχη μιλούν, πάντως, για μία γενναία προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων σε περίπου 500.000 δικαιούχους, ενώ η δέσμευση είναι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές έως το τέλος του έτους.

Όμως, οι αγρότες δεν θέτουν προς συζήτηση μόνο το θέμα της προκαταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.

Υπάρχει ακόμα το αίτημα για σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή, ενώ διαμαρτύρονται και για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, αλλά και για τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων μετά τη θεομηνία «Ντάνιελ».

Στο επίκεντρο η Θεσσαλία και τα έργα αποκατάστασης

Πάντως, η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της στη Θεσσαλία, καθώς εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των περιοχών της Θεσσαλίας μετά την καταστροφή του «Ντάνιελ», καθώς η αποχώρηση της ολλανδικής εταιρείας HVA International, που είχε αναλάβει να εκπονήσει μελέτες για την ανασυγκρότηση και την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας, δημιουργεί νέες εμπλοκές.

Χθες, σε σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους δήμους της Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της πρόληψης, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ανέφερε ότι βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με την κυβέρνηση για το ζήτημα των υδάτων, σημειώνοντας ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και ο σχεδιασμός για το μέλλον της Θεσσαλίας.

«Ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για το μέλλον της Θεσσαλίας», σημείωσε.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης.

Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης έλαβαν μέρος οι δήμαρχοι Λάρισας Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.

Η αποχώρηση των Ολλανδών και η διεκδίκηση των 2,5 εκατ. ευρώ

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά την αποχώρηση των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που είχαν αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η ολλανδική εταιρεία HVA, πέρα από την αποχώρησή της, διεκδικεί ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

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