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Μια τεράστια υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 12,65 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, γνωστή ως «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από εκτεταμένη έρευνα για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό έκδοσης και διάθεσης εικονικών αποδείξεων διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περίπου 1.291 ένστολοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστά ή εικονικά παραστατικά καταλυμάτων, προκειμένου να εισπράξουν αποζημιώσεις για έξοδα διαμονής κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις.

Η υπόθεση αφορά πρόσωπα από διαφορετικά σώματα και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί και πυροσβέστες, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και περιπτώσεις άλλων δημοσίων υπαλλήλων.

22 συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη

Η επιχείρηση των Αρχών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, με ταυτόχρονες αστυνομικές εφόδους σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 22 άτομα συνελήφθησαν, εκ των οποίων 17 φέρονται να αποτελούν μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Μεταξύ των συλληφθέντων που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση των κυκλωμάτων περιλαμβάνονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός.

Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που φέρονται να παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής εκδοθείσες στο όνομά τους.

Η επιχείρηση αποτέλεσε το αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων, τις συναλλαγές τους και τα πρόσωπα που φέρονται να αξιοποιούσαν τα συγκεκριμένα παραστατικά.

Πώς λειτουργούσε η κομπίνα με τις αποζημιώσεις διαμονής

Στο επίκεντρο της απάτης βρισκόταν ένα σύστημα αποζημίωσης που προβλέπει την κάλυψη των εξόδων διαμονής δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων, όταν καλούνται να μετακινηθούν εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους για υπηρεσιακούς λόγους.

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, φέρονται να εκμεταλλεύονταν αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους εικονικά παραστατικά έναντι προσυμφωνημένης χρηματικής αμοιβής.

Με τον τρόπο αυτό, οι εμπλεκόμενοι μπορούσαν να εμφανίζουν ότι είχαν πραγματοποιήσει διανυκτερεύσεις σε καταλύματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν διαμείνει ποτέ σε αυτά.

Οι αποδείξεις που διακινούσαν τα κυκλώματα φέρονται να προέρχονταν από δύο διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων:

Πραγματικά καταλύματα , τα οποία μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες που συνδέονταν με μέλη των οργανώσεων, χωρίς όμως να έχουν φιλοξενήσει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους.

, τα οποία μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες που συνδέονταν με μέλη των οργανώσεων, χωρίς όμως να έχουν φιλοξενήσει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Ανύπαρκτες επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίες εμφανίζονταν ως νόμιμες δραστηριότητες και χρησιμοποιούνταν για την έκδοση παραστατικών που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές διαμονές.

Οι ενδιαφερόμενοι φέρονται να προμηθεύονταν τα παραστατικά, τα οποία στη συνέχεια υπέβαλλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας χρηματικές αποζημιώσεις από τα υπουργεία στα οποία υπάγονταν.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, δημιουργήθηκε ένας οργανωμένος μηχανισμός παράνομης είσπραξης δημόσιου χρήματος, με τη συμμετοχή προσώπων τόσο από την πλευρά της έκδοσης όσο και από την πλευρά της αξιοποίησης των εικονικών αποδείξεων.

Στη δικογραφία 1.291 ένστολοι – Ελέγχονται και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των περίπου 1.291 ενστόλων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρονται να έχουν προμηθευτεί εικονικά παραστατικά διαμονής.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται επιπλέον περιπτώσεις τουλάχιστον 60 λιμενικών και 23 αστυνομικών, καθώς και μίας πολιτικής υπαλλήλου και ακόμη 17 δημοσίων υπαλλήλων.

Μεταξύ των τελευταίων φέρονται να περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και δικαστική υπάλληλος.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν το εύρος της δραστηριότητας των δύο οργανώσεων, να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές συναλλαγές και να εξακριβώσουν πόσα από τα παραστατικά που εκδόθηκαν χρησιμοποιήθηκαν τελικά για την είσπραξη αποζημιώσεων.

Εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, δεν αποκλείεται να διευρυνθεί περαιτέρω ο αριθμός των ελεγχόμενων προσώπων, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Βρέθηκαν 400.000 ευρώ και πλήθος εικονικών παραστατικών

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους βασικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τις δύο οργανώσεις.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μεγάλο αριθμό εγγράφων και στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται:

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά , που εντοπίστηκαν κατά τις αστυνομικές εφόδους.

, που εντοπίστηκαν κατά τις αστυνομικές εφόδους. Πλήθος εικονικών αποδείξεων και παραστατικών διαμονής .

. Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα προσώπων και χρηματικά ποσά.

με ονόματα προσώπων και χρηματικά ποσά. Τερματικά POS , τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας των οργανώσεων.

, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας των οργανώσεων. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Έγγραφα και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να αποκαλύψουν το εύρος των συναλλαγών.

Οχήματα.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή και ανάλυση των πειστηρίων.

Στα 12,65 εκατ. ευρώ η ζημία – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί

Η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 12.650.000 ευρώ, ποσό που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσό δεν θεωρείται απαραίτητα οριστικό. Οι έρευνες των «Αδιάφθορων» συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν επιπλέον περιπτώσεις και να αναζητούν νέα στοιχεία για τη διαδρομή του δημόσιου χρήματος.

Το ενδεχόμενο αύξησης της οικονομικής ζημίας παραμένει ανοιχτό, καθώς ο έλεγχος επεκτείνεται σε περισσότερα πρόσωπα και συναλλαγές.

Η υπόθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης με εικονικά παραστατικά σε βάρος του Δημοσίου, καθώς συνδυάζει τη φερόμενη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων, την εμπλοκή μεγάλου αριθμού ενστόλων και την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από κρατικούς πόρους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

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