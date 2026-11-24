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Ελικόπτερο AS-532 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη στις 24 Νοεμβρίου, αφού απογειώθηκε από το Εσκίσεχίρ για εκπαιδευτική πτήση, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τα συνεργεία εντόπισαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Στην πρώτη ανακοίνωσή του, το υπουργείο δεν έδωσε στοιχεία για τον αριθμό ή την κατάσταση των επιβαινόντων.

BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye. The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

«Ελικόπτερο τύπου AS-532 της Πολεμικής Αεροπορίας μας, το οποίο απογειώθηκε από το Εσκίσεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, συνετρίβη. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μας εντοπίστηκαν και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά.

SON DAKİKA! Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter kaza kırıma uğradı. https://t.co/io3RGYb3On — Burak Doğan (@doganburak29) November 24, 2026

Υπενθυμίζεται πως τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 στο Γεσίλγιουρτ στην επαρχία Μαλάτια, στην ανατολική Τουρκία, πριν από περίπου από δέκα ημέρες.

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