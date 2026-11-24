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Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ και γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να γίνει «παγκόσμιος παρίας» εάν δεν αλλάξει πορεία στην εφαρμογή του σχεδίου του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Ο Κούσνερ, ο οποίος είναι Εβραίος, έκανε τα σχόλια αυτά εν μέσω πολιτικών εντάσεων σχετικά με το σχέδιο, στη σύνταξη του οποίου βοήθησε ο ίδιος.

Το σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο από τον Τραμπ, έχει αντιμετωπίσει αρκετά εμπόδια, κυρίως από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου που επιμένει στον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αρχίσουν να αποσύρουν στρατεύματα από τη Γάζα.

Μιλώντας στο περιοδικό New York Magazine, ο Κούσνερ δήλωσε: «Νιώθω ότι το δίλημμα είναι ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ανακάμψει από την τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου και να είναι πολύ πιο ασφαλές και πολύ πιο ενσωματωμένο στον κόσμο, ή μπορεί να ακολουθήσει την τρέχουσα πορεία, η οποία τείνει προς την παγκόσμια απομόνωση».

Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δημιουργήθηκε για να επιβλέπει ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και ανοικοδόμησης στη Γάζα, διευθύνεται από τον Τραμπ και περιλαμβάνει προσωπικότητες όπως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη του καθυστέρησαν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να προχωρήσει το μέρος της συμφωνίας που του αναλογεί – το οποίο περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων από τη Λωρίδα και την είσοδο μιας διεθνούς «δύναμης σταθεροποίησης» – μέχρι μετά τις εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, πιστεύοντας ότι ο Νετανιάχου δεν θα ήταν πρόθυμος να προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις πιθανότητές του για επανεκλογή.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ και το Συμβούλιο Ειρήνης έχει αρχίσει να ασκεί ξανά πίεση.

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