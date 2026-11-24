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Ο Λίβυος διοικητής Χαλίφα Χαφτάρ επισκέπτεται την Άγκυρα την Τρίτη.

Το Reuters ανέφερε ότι ο Χαφτάρ έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα κατόπιν πρόσκλησης της τουρκικής κυβέρνησης.

Τουρκική πηγή ανέφερε ότι ο Χαφτάρ θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Τα τελευταία χρόνια, η Άγκυρα έχει αποκαταστήσει τους δεσμούς της με τον Χαφτάρ, τον de facto κυβερνήτη της ανατολικής Λιβύης και διοικητή των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (LAAF), και έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με τον γιο του, Σαντάμ.

Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε τον περασμένο μήνα, μια συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων περιοχών με την Τουρκία, το λεγόμενο τουρκολυβικό μνημόνιο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και ανατολικής Λιβύης.

Ο Τουνκ Ντεμιρτάς, περιφερειακός εμπειρογνώμονας στο think tank Seta με έδρα την Άγκυρα, δήλωσε στο Middle East Eye, ότι η Τουρκία μπορεί σύντομα να φιλοξενήσει τον πρωθυπουργό της Λίβυης Αμπντούλ Χαμίντ Ντεμπεϊμπέχ, μαζί με τον Χαφτάρ, σε μια προσπάθεια να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά.

«Η Άγκυρα προσπαθεί να επιτύχει τον στόχο της “Μίας Λιβύης” και αυτές οι επισκέψεις θα ήταν σημαντικές για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο», δήλωσε ο Ντεμιρτάς.

Πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τη Λιβύη τον Δεκέμβριο για τη σύνοδο κορυφής Τουρκίας-Αφρικής.

Ο Ντμπέιμπεχ συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στην Κωνσταντινούπολη το Σαββατοκύριακο.

Ο Ντεμιρτάς δήλωσε ότι η πρόσφατη εξάπλωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας σε ύδατα κοντά στη Λιβύη υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερότητα εντός και γύρω από τη χώρα.

Μια τέτοια σταθερότητα, είπε, θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενοποίησης της Λιβύης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βύθισαν μια ρωσική κορβέτα και ένα φορτηγό πλοίο στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Λιβύης.

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τη συγχώνευση των αντίπαλων στρατιωτικών οργανώσεων της Λιβύης, η μία με έδρα την Τρίπολη και η άλλη τη Βεγγάζη.

Μια προσπάθεια οριστικοποίησης της συμφωνίας τον περασμένο μήνα απέτυχε, καθώς τα μέρη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε ένα τελικό προσχέδιο.

Η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής βοήθησαν στη διαμεσολάβηση μιας συμφωνίας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και την οποία ενέκριναν στην Τρίπολη εκπρόσωποι των αντίπαλων πολιτικών στρατοπέδων της Λιβύης τον Αύγουστο.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για προεδρικές και βουλευτικές εκλογές εντός δύο ετών.

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