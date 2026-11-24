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Ελεύθερος με την επιβολή του όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα σε Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκε μετά τη απολογία του ο 44χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση παραγωγής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης.

Ο 44χρονος μετά από καταγγελία περί κυκλώματος διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, συνελήφθη στις 21 του μήνα έξω από το Μετρό «Αμπελόκηποι». Στην κατοχή του βρέθηκαν έξι πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, με πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας, τους οποίους θα πωλούσε έναντι του συνολικού ποσού των 5.150 ευρώ.

Σύμφωνα με την κατηγορία ο 44χρονος ενεργούσε για λογαριασμό 49χρονου Αρχιμανδρίτη που κατοικεί μόνιμα στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Τον 49χρονο αναζητούν οι αρχές για να δώσει εξηγήσεις.

Το κατηγορητήριο για τον 44χρονο αφορά κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, διακεκριμένη απάτη και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνώριζε ότι τα έργα ήταν πλαστά ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι περιήλθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου.

Κατασχέθηκαν 35 πλαστοί πίνακες

Συνολικά κατασχέθηκαν 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, καθώς και 2.750 ευρώ σε μετρητά, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι.

Τα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό με εμπειρία στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης.

Σύμφωνα με την αρχική γνωμάτευσή της, το σύνολο των κατασχεθέντων έργων αποτελείται από απομιμήσεις δημιουργιών γνωστών καλλιτεχνών και δεν είναι αυθεντικό.

Η ίδια εκτίμησε ότι, εάν οι πίνακες ήταν γνήσιοι, η συνολική εμπορική αξία τους θα ανερχόταν περίπου στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

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