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Η μεγάλη στιγμή για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος έφτασε, καθώς το απόγευμα της Τρίτης η Αθήνα φορά τα γιορτινά της.

Η γιορτή θα ξεκινήσει, με μουσική και πολλές εκπλήξεις, ενώ το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου θα δοθεί με το άναμμα του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Δείτε live τη φωταγώγηση

Το φυσικό έλατο ύψους 21 μέτρων, από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας, ένα από τα ψηλότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα, θα γίνει το φωτεινό σημείο αναφοράς των εορτών στην πόλη.

Τον ρόλο του παρουσιαστή έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη θα πάρει η Μαρίνα Σπανού, μαζί με τους μουσικούς της, σε μια συναυλία που θα δώσει τον δικό της ρυθμό στη γιορτή.



Λίγο μετά τις 19:30 αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να δίνει το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου.





Ολόκληρη η πλατεία Συντάγματος θα μεταμορφωθεί σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό με περίπου 21.000 μέτρα φωτεινής γιρλάντας και 168.000 λαμπιόνια, αστέρια, φωτεινά στεφάνια και έναν Άγιο Βασίλη.



Παράλληλα, ο εορταστικός φωτισμός θα απλωθεί από την οδό Ερμού μέχρι τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων και, για πρώτη φορά φέτος, την οδό Αριστοτέλους.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στη φετινή γιορτινή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία των Χριστουγέννων ως περιόδου ελπίδας, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας.

Όπως σημείωσε, η πόλη έχει ήδη αρχίσει να αποκτά εορταστική εικόνα. Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας να συμμετάσχουν στην σημερινή εκδήλωση, τονίζοντας ότι η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στη μουσική, τη χαρά και τη συλλογικότητα.

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