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Στο επίκεντρο έρευνας επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας βρίσκεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαδραμάτισε ρόλο στην ανάθεση μιας ιδιαίτερα επικερδούς συμφωνίας εμπορίας πετρελαίου της Βενεζουέλας στον κολοσσό εμπορίας πρώτων υλών Vitol. Σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η έρευνα επικεντρώνεται στις επαφές του Βανς με τον πρώην διαπραγματευτή της εταιρείας, Τζον Άντισον, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει την πολιτική του πορεία.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυψε πληροφορίες για συνάντηση των δύο ανδρών τον Δεκέμβριο του 2025, περίπου μία εβδομάδα πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, τον Ιανουάριο του 2026, και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η επιστολή της γερουσιαστή και τα ερωτήματα για τον Βανς

Την πρωτοβουλία για τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Δημοκρατική γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ, Μάγκι Χασάν, η οποία πρόκειται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Ιανουάριο του 2027, με την έναρξη της θητείας του νέου Κογκρέσου.

Στην επιστολή της προς τον Αμερικανό αντιπρόεδρο εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να αξιοποιήθηκε η θεσμική του θέση προς όφελος ενός σημαντικού πολιτικού χρηματοδότη.

«Σας απευθύνω σήμερα αυτή την επιστολή εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία μου ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσατε τη θέση σας ως αντιπροέδρου για να βοηθήσετε έναν σημαντικό πολιτικό δωρητή να εξασφαλίσει επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Χασάν ζητά από το γραφείο του Βανς να παραδώσει έως τις 14 Δεκεμβρίου σειρά εγγράφων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων και επικοινωνίες του ίδιου ή συνεργατών του με τον Άντισον και τη Vitol.

Η επίμαχη συνάντηση σε πολυτελές θέρετρο της Μοντάνα

Σύμφωνα με το προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters, η συνάντηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Βανς επισκέφθηκε το Yellowstone Club στη Μοντάνα, ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό θέρετρο σκι και γκολφ.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης, η οποία ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συζήτησης από τον ίδιο τον Άντισον, υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη Βενεζουέλα και τις προοπτικές διάθεσης του πετρελαίου της στις διεθνείς αγορές.

Κατά την ίδια πηγή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να μάθει πόσο γρήγορα θα μπορούσε να πωληθεί το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας, εάν οι ΗΠΑ αποκτούσαν υποθετικά τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ο Άντισον φέρεται να τον διαβεβαίωσε ότι η Vitol βρισκόταν σε κατάλληλη θέση για να αναλάβει μια τέτοια δραστηριότητα.

Εκείνη την περίοδο, ο Άντισον εργαζόταν στη Vitol ως διαπραγματευτής βενζίνης. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, δεν διέθετε εξειδίκευση στο εμπόριο αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο ίδιος αποχώρησε από τη Vitol μέσα στο 2026.

Οι διαψεύσεις και τα στοιχεία από τις πτήσεις

Τόσο ο Βανς όσο και ο Άντισον έχουν αρνηθεί ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Η γερουσιαστής Χασάν, ωστόσο, επικαλείται στοιχεία πτήσεων που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τις διαψεύσεις.

«Παρά τις διαψεύσεις από το γραφείο σας και τον κ. Άντισον, τα αρχεία πτήσεων τοποθετούν το ιδιωτικό του αεροσκάφος και το κυβερνητικό σας αεροσκάφος στο ίδιο αεροδρόμιο της Μοντάνα, την ημέρα της αναφερόμενης συνάντησης», σημειώνει στην επιστολή της.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, ο εκπρόσωπος Τύπου του Βανς, Λουκ Σρέντερ, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «η φερόμενη συνάντηση στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ».

Το πρακτορείο διευκρινίζει, πάντως, ότι στο αρχικό του δημοσίευμα δεν είχε αναφέρει πως η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο.

Η Vitol και ο Άντισον δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο σχετικά με τη νέα εξέλιξη.

Το τηλεφώνημα του υπουργού Ενέργειας μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα ακολούθησαν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Ο Άντισον έχει επιβεβαιώσει στο Reuters ότι στις 5 Ιανουαρίου 2026, μόλις δύο ημέρες μετά την επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία και κατά την οποία σκοτώθηκαν έως και 100 άνθρωποι, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Ο Αμερικανός υπουργός επικοινώνησε μαζί του ενώ βρισκόταν στο γραφείο του στο Χιούστον, προκειμένου να του παρουσιάσει μια ιδιαίτερα ελκυστική επιχειρηματική πρόταση.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζε να ξεκινήσει την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας σε αγοραστές της διεθνούς αγοράς, με σκοπό τη χρηματοδότηση της επικείμενης πολιτικής μετάβασης στη χώρα, η οποία είναι μέλος του ΟΠΕΚ.

Ο Ράιτ ήθελε να διαπιστώσει εάν η Vitol ενδιαφερόταν να αναλάβει την εμπορική διάθεση του πετρελαίου.

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι ο Ράιτ επικοινώνησε με τον Άντισον στις 5 Ιανουαρίου για να συζητήσουν το ζήτημα της Βενεζουέλας.

Συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

Λίγες ημέρες μετά το τηλεφώνημα, η Vitol και η ανταγωνιστική εταιρεία εμπορίας πρώτων υλών Trafigura εξασφάλισαν ειδικές άδειες για την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, όπως έχουν επιβεβαιώσει οι δύο εταιρείες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανεξάρτητων ειδικών, οι δύο επιχειρήσεις έχουν έκτοτε αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την εμπορική διάθεση του βενεζουελάνικου αργού.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών τον Νοέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίστηκαν έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Οι πολιτικές δωρεές του Άντισον σε Βανς και Τραμπ

Η σχέση του Τζον Άντισον με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο έχει και πολιτική διάσταση, καθώς ο πρώην διαπραγματευτής της Vitol υπήρξε από τους πρώτους οικονομικούς υποστηρικτές του.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ (FEC), το 2022 ο Άντισον συνεισέφερε 300.000 δολάρια στην επιτροπή πολιτικής δράσης Protect Ohio Values, στηρίζοντας την επιτυχημένη εκστρατεία του Βανς για την εκλογή του σε μία από τις δύο έδρες του Οχάιο στην αμερικανική Γερουσία.

Η χρηματοδοτική του δραστηριότητα συνεχίστηκε και κατά την προεδρική εκλογική αναμέτρηση του 2024.

Ο Άντισον και η σύζυγός του, Σάνον Άντισον, προσέφεραν συνολικά 7 εκατομμύρια δολάρια σε επιτροπές πολιτικής δράσης που υποστήριζαν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία, όπως προκύπτει από τα ίδια επίσημα στοιχεία.

Οι οικονομικές αυτές σχέσεις, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για την επίμαχη συνάντηση και την επακόλουθη ανάθεση των αδειών εμπορίας πετρελαίου, αποτελούν πλέον αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το βασικό ερώτημα της έρευνας είναι εάν η προσωπική και πολιτική σχέση του Βανς με τον Άντισον επηρέασε την πρόσβαση της Vitol σε μια εξαιρετικά προσοδοφόρα κρατική επιχειρηματική ευκαιρία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παρενέβη στην ανάθεση της συμφωνίας.

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