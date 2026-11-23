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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε τη Δευτέρα, 23/11, τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει μέσα στον επόμενο χρόνο έναν μηχανισμό περιορισμού των κινδύνων που εγκυμονεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Ο Γκουτέρες απηύθυνε αυτήν την έκκληση στη διάρκεια συνεδρίου για την ΤΝ στην Καραϊβική.

«Καλώ σήμερα τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναπτύξουν, μέσα στον επόμενο χρόνο, ένα πολυμερές πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την ΤΝ, χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένο σε αρχές και εποπτευόμενο με ανεξάρτητο και αξιόπιστο τρόπο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του έτους.

Καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του, ο Αντόνιο Γκουτέρες τάσσεται υπέρ ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων κατά τη χρήσης θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων (Lethal Autonomous Weapons Systems / LAWS) – τα οποία αποκαλούνται συχνά «ρομπότ-δολοφόνοι».

Τον Σεπτέμβριο, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ, ζήτησαν την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλα ηγετικά στελέχη του κλάδου, όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επανήλθε στο τιμόνι της Nvidia, ή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta τάσσονται υπέρ της συνέχισης της ανάπτυξης της ΤΝ με γοργούς ρυθμούς.

Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνονται διατεθειμένες να παρέμβουν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί πως η υπερβολική εποπτεία μπορεί να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

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