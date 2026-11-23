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Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του σκανδάλου που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς οι δικαστικές Αρχές περνούν στο επόμενο στάδιο των ερευνών, βάζοντας στο μικροσκόπιο τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά πειστήρια που έχουν κατασχεθεί από πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαίρης Μπενέα στο ieidiseis.gr, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέταση του ψηφιακού υλικού.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο των κατ’ οίκον ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Εκεί, οι ειδικοί θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν και να αναλύσουν δεδομένα, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, SMS και συνομιλίες μέσω εφαρμογών επικοινωνίας.

Το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της ανάκρισης, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να αποκαλύψει νέα στοιχεία για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος, αλλά και να φωτίσει τον ρόλο που είχε κάθε κατηγορούμενος.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι πιθανές επικοινωνίες με άλλα πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, τα οποία μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Δεν αποκλείεται, επομένως, από την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων να προκύψουν νέα πρόσωπα ή πρόσθετες πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η οικονομική έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στις θυρίδες και στα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, προκειμένου να εξεταστούν ενδεχόμενες ύποπτες οικονομικές κινήσεις.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται πλέον η εξέταση των κατασχεμένων συσκευών, καθώς τα ευρήματα ενδέχεται να επιβεβαιώσουν ή να συμπληρώσουν τις μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις ανακριτικές Αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διαιτησία και τη χειραγώγηση αγώνων, δύο από τις βασικές πτυχές της υπόθεσης που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη.

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