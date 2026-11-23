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Στόχος αγνώστου που μπήκε στην κατοικία του και έριξε φόλα στα σκυλιά του έγινε ένας γιατρός στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, το μεσημέρι της Παρασκευής, 20/11. Όπως έγινε γνωστό, ένας σκύλος υπέκυψε στη δηλητηρίαση, ενώ τα υπόλοιπα ζώα εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το santonews.com, τα δηλητηριασμένα σκυλιά βρήκε νοσηλεύτρια που συνεργάζεται με τον γιατρό, ο οποίος απουσίαζε από το νησί για προσωπικούς λόγους.

Την υπόθεση περιπλέκει η έλλειψη υλικού από κάμερες ασφαλείας των επιχειρήσεων της περιοχής. Παρά την ύπαρξή τους, οι κάμερες φέρεται να απενεργοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προς το παρόν καταγεγραμμένο υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη.

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