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Την ώρα που στην Αθήνα ο πολιτικός και διπλωματικός κόσμος βρίσκεται σε αντιπαράθεση για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), φαίνεται ότι διαφεύγουν της κεντρικής προσοχής δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι η note verbale της Γαλλίας δεν περιλαμβάνει την ίδια την πόντιση του καλωδίου, αλλά μόνο τις έρευνες, όπως μεταφέρουν στο Pontiki.gr διπλωματικές πηγές. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα στον Δεκέμβριο έρχεται προς ψήφιση ο τουρκικός νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», που θα συνθέσει ένα νέο πλέγμα αμφισβητήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με μια διπλωματική πρόκληση, αλλά και με την ανάγκη να διαχειριστεί πιθανές επιχειρησιακές πιέσεις.

Η Άγκυρα προετοιμάζει τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη «Γαλάζια Πατρίδα», επιδιώκοντας να ενσωματώσει σε ένα ενιαίο εσωτερικό νομικό πλαίσιο τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες, τις δραστηριότητες στον βυθό και τα δικαιώματα που θεωρεί ότι διαθέτει στις γύρω θάλασσες. Και αυτό, κατά τους χάρτες που διαρρέουν στα τουρκικά ΜΜΕ, περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο (25ος μεσημβρινός). Εάν η κίνηση προχωρήσει, η Ελλάδα δεν θα βρεθεί απέναντι σε μια Τουρκία που εκδίδει NAVTEX και αμφισβητεί ελληνικές αρμοδιότητες, αλλά σε μια Τουρκία που θα επιχειρεί να στηρίζει τις ίδιες διεκδικήσεις και με το εσωτερικό της νομοθετικό σύστημα. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο τι θα συμβεί με το καλώδιο και τις προκαταρκτικές έρευνες που δρομολογούνται αυτήν την περίοδο. Είναι τι είδους αντιπαράθεση διαμορφώνεται για τα επόμενα χρόνια.

Από τη διπλωματική αμφισβήτηση στη νομοθετική κατοχύρωση

Η «Γαλάζια Πατρίδα» εδώ και χρόνια αποτελεί κεντρικό στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής αντίληψης για τη θαλάσσια παρουσία και τα συμφέροντα της χώρας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Η σημασία της σημερινής πρωτοβουλίας βρίσκεται στην προσπάθεια να αποκτήσει συγκεκριμένη και νομοθετική μορφή.

Η πρόταση νόμου φέρεται να προβλέπει κανόνες για την υφαλοκρηπίδα, τις θαλάσσιες ζώνες, τις δραστηριότητες οικονομικού, επιστημονικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και για την εκμετάλλευση του βυθού και του υπεδάφους. Περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε διαφορετικά εύρη χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, αλλά και ειδικές προβλέψεις για νησίδες που στην τουρκική πολιτική συζήτηση χαρακτηρίζονται «γκρίζες ζώνες».

Ορισμένοι Τούρκοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι δεν δημιουργούνται νέες διεκδικήσεις, αλλά κωδικοποιούνται ήδη διατυπωμένες θέσεις. Αυτό δεν αναιρεί την ελληνική ανησυχία. Αντίθετα, αναδεικνύει το πρόβλημα: η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει να μετατρέψει τις θέσεις της σε πάγιους κανόνες εσωτερικής διοίκησης, τους οποίους θα επικαλείται σε κάθε νέα δραστηριότητα στη θάλασσα. Αυτή τη φορά με τον νόμο (της).

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Ένας νόμος, εφόσον ψηφιστεί, ενσωματώνεται στη διοικητική λειτουργία του κράτους, δημιουργεί διαδικασίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία και άλλους φορείς (όπως τις ένοπλες δυνάμεις) για να δικαιολογούν συγκεκριμένες ενέργειες. Και αυτό μπορεί να αλλάξει όλη τη λειτουργία στο Αιγαίο (από το ψάρεμα και τη χρήση των διεθνών υδάτων μέχρι τις μεταφορές και τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς), καθιστώντας την τουρκική αμφισβήτηση πιο συστηματική, πιο οργανωμένη και δυνητικά πιο δύσκολη στη διαχείρισή της.

Το GSI ως prova generale

Η υπόθεση του GSI αποκτά, υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη σημασία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδώσει την άδεια για τις έρευνες και τη σχετική NAVTEX. Η Τουρκία απάντησε με δική της αναγγελία, ενώ η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα εξελίχθηκε σε ξεχωριστό διπλωματικό ζήτημα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η γαλλική ενημέρωση δεν συνιστούσε αίτημα τουρκικής άδειας ούτε αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας. Η Άγκυρα, από την άλλη, επιχείρησε να παρουσιάσει τις έρευνες ως δραστηριότητα που πραγματοποιείται με τη δική της συγκατάθεση. Ίσως, δε, να είναι ενδεικτικό ότι ο λαλίστατος Ερντογάν απέφυγε αυτή τη φορά οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα…

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη το περασμένο Σάββατο δεν έβαλε τέλος στη συζήτηση. Η μη γνωστοποίηση του ίδιου του εγγράφου στους αρχηγούς διατήρησε ανοιχτό το ερώτημα για το ακριβές περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης και για το πώς πρέπει να ερμηνευθεί ο διπλωματικός χειρισμός. Το πρόβλημα για την Αθήνα δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη διακοίνωση. Είναι ο κίνδυνος να επιχειρήσει η Τουρκία να χρησιμοποιήσει την υπόθεση ως προηγούμενο.

Αύριο μπορεί να πρόκειται για μια νέα έρευνα στον βυθό, μια δραστηριότητα για υδρογονάνθρακες, την πόντιση ενός άλλου υποθαλάσσιου καλωδίου ή μια περιβαλλοντική παρέμβαση. Εάν η Άγκυρα έχει ήδη θεσπίσει ένα εσωτερικό πλαίσιο που απαιτεί τουρκική έγκριση για δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές τις οποίες θεωρεί δικής της δικαιοδοσίας, θα επιχειρήσει να εφαρμόσει την ίδια λογική και στις επόμενες περιπτώσεις.

Εδώ βρίσκεται η ουσία της σύνδεσης GSI – «Γαλάζιας Πατρίδας»: η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο το εάν θα ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες έρευνες. Αφορά το εάν θα παγιωθεί στην πράξη η αντίληψη ότι κάθε δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη μια τουρκική διαδικασία συγκατάθεσης ή και έγκρισης.

Το μέτωπο

Η πρώτη δοκιμασία για την Ελλάδα θα είναι πολιτική και διπλωματική. Εφόσον κατατεθεί το τουρκικό νομοσχέδιο, η Αθήνα θα πρέπει να αξιολογήσει το πραγματικό του περιεχόμενο και να αντιδράσει με συγκεκριμένη νομική και διπλωματική επιχειρηματολογία. Δεν αρκεί μια γενική καταγγελία περί παραβίασης του διεθνούς δικαίου.

Η δεύτερη δοκιμασία είναι επιχειρησιακή. Και εδώ τα περιθώρια λάθους είναι μικρά. Το περιστατικό με το Abeille Marengo, το περασμένο Σαββατοκύριακο, έδειξε ότι μια ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης με στρατιωτική παρουσία, προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου και παράλληλη παρακολούθηση από ναυτικές μονάδες. Αυτό είναι το κρίσιμο επιχειρησιακό πρόβλημα: η Ελλάδα πρέπει να μπορεί να προστατεύει μια νόμιμη δραστηριότητα χωρίς να επιτρέπει στην Τουρκία να επιβάλλει τους δικούς της όρους, αλλά και χωρίς να παρασύρεται σε μια αντιπαράθεση που μπορεί να έχει δυσανάλογο κόστος.

Το πιο επικίνδυνο σενάριο είναι ένα περιστατικό στο οποίο δύο πλευρές επιχειρούν να επιβάλουν διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας κατάστασης, με πλοία να πλησιάζουν, προειδοποιήσεις να ανταλλάσσονται και το περιθώριο πολιτικού ελέγχου να περιορίζεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι επόμενες εστίες: Κρήτη, Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειος

Υπάρχουν και άλλες θαλάσσιες εκκρεμότητες που μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον ασφαλείας. Μία από αυτές είναι η προοπτική επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Πρόκειται για κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, αλλά η επιλογή του χρόνου και του τρόπου άσκησής του αποτελεί πολιτική απόφαση της Αθήνας. Κατά τους ίδιους διπλωματικούς κύκλους, δεν θα ήταν σκόπιμο να εμφανιστεί ως αντανακλαστική απάντηση σε μια τουρκική νομοθετική κίνηση. Χρειάζεται αυτοτελής σχεδιασμός, νομική προετοιμασία και εκτίμηση των συνεπειών.

Ένα δεύτερο πεδίο είναι η Λιβύη και το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Άγκυρα μπορεί να επιδιώξει να αξιοποιήσει τις σχέσεις της με τις λιβυκές αρχές για να ενισχύσει τη δική της αντίληψη περί θαλάσσιων ζωνών, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στην ελληνική πλευρά, ιδίως σε σχέση με τις δραστηριότητες νότια της Κρήτης.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ενδεχόμενες κινήσεις για οριοθετήσεις με άλλα παράκτια κράτη, όπως η Συρία, απαιτούν συστηματική παρακολούθηση. Η τουρκική στρατηγική δεν περιορίζεται στις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα. Επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλέγμα σχέσεων και συμφωνιών που θα ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Άγκυρας. Η Ελλάδα, επομένως, χρειάζεται να αποφύγει να εγκλωβιστεί σε μια αλληλουχία αντιδράσεων.

Είναι έτοιμη η Ελλάδα για τη «Γαλάζια Πατρίδα»;

Η συζήτηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν πρέπει να οδηγήσει ούτε σε υπερβολές ούτε σε εφησυχασμό. Η ψήφιση ενός τουρκικού νόμου δεν ισοδυναμεί με αλλαγή του διεθνούς καθεστώτος της θάλασσας. Μπορεί, όμως, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία θα οργανώνει και θα προβάλλει τις διεκδικήσεις της.

Η ελληνική απάντηση χρειάζεται να είναι πολυεπίπεδη: Νομική προετοιμασία, εθνική συνεννόηση, κοινή γραμμή με την Κύπρο, ευρωπαϊκή και διεθνής κινητοποίηση, επιχειρησιακή ετοιμότητα. Κυρίως, η Αθήνα πρέπει να αποφασίσει εγκαίρως ποια είναι η στρατηγική της για την επόμενη ημέρα. Δεν μπορεί να περιμένει κάθε φορά να εκδοθεί μια τουρκική NAVTEX ή να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο για να διαμορφώσει την αντίδρασή της.

Η πραγματική δοκιμασία και το στοίχημα για την κυβέρνηση

Το Abeille Marengo είναι ένα ερευνητικό πλοίο. Το GSI είναι ένα ενεργειακό έργο. Η γαλλική ρηματική διακοίνωση είναι ένα διπλωματικό έγγραφο. Το τουρκικό νομοσχέδιο είναι μια υπό προετοιμασία νομοθετική πρωτοβουλία. Όταν, όμως, αυτά τα τέσσερα στοιχεία εξεταστούν μαζί, αναδεικνύεται μια ευρύτερη εικόνα: η Τουρκία επιχειρεί να διαμορφώσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι δικές της θαλάσσιες αξιώσεις θα αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για κάθε δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Ελλάδα δεν καλείται να απαντήσει μόνο σε μια NAVTEX ή σε έναν νόμο. Καλείται να υπερασπιστεί τη δυνατότητά της να ασκεί τα δικαιώματά της χωρίς να χρειάζεται να ζητά την αποδοχή μιας τρίτης χώρας, αλλά και να διατηρεί τον έλεγχο της κλιμάκωσης όταν η αμφισβήτηση μεταφέρεται στη θάλασσα. Προφανώς, η πολιτική απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο η επίκληση του διεθνούς δικαίου. Η επιχειρησιακή απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο η παρουσία φρεγατών. Και η ευρωπαϊκή διάσταση δεν μπορεί να εξαντλείται σε δηλώσεις στήριξης.

Και στο πεδίο αυτό η ελληνική κυβέρνηση θα κριθεί από το εάν η «Γαλάζια Πατρίδα» θα καταφέρει να κάνει τις μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας καθημερινό κανόνα στη θάλασσα και αν η Ελλάδα, από την πλευρά της, θα έχει προετοιμάσει εγκαίρως την απάντησή της, που δεν θα εξαντλείται σε λέξεις και ερμηνείες.