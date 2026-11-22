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Παρατηρώντας κάποιος -ή… χαζεύοντας- το πλήθος των μεταγραφών πρώην, νυν και επίδοξων βουλευτών από κόμμα σε κόμμα θα απορήσει με την έκταση και την ευκολία των μετακινήσεων, αλλά και με τη μηδενική ωφέλεια των περισσότερων από τις κινήσεις αυτές για τα κόμματα που τις κάνουν.

Για τα μικρά -κυρίως νεοεμφανιζόμενα- κόμματα φαίνεται ίσως φυσιολογική ή ακόμη και αναγκαία η προσέλκυση προσώπων με στοιχειώδη πολιτική πείρα και αναγνωρισιμότητα.

Γιατί όμως ένα κόμμα εξουσίας, με μεγάλη διαδρομή στο πολιτικό σύστημα, να αλιεύει φασαίους της πολιτικής;

Άτομα δηλαδή τα οποία, χωρίς ιδεολογική ή πολιτική συγκρότηση, περιφέρουν την ασχετοσύνη και την ανεπάρκειά τους σε όποιον πολιτικό σχηματισμό «τρεντάρει» στην εκλογική τους περιφέρεια (ή σε οποιαδήποτε άλλη) και θα μπορούσε, ενδεχομένως, να τους προσφέρει μια έδρα στη Βουλή.

Τι ανάγκη έχουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛ.Α.Σ. από άτομα τα οποία ζουν την πολιτική μόνο ως «φάση» που οδηγεί στην αναγνώριση, την καταξίωση και την ενθυλάκωση του βουλευτικού μισθού, για χάρη του οποίου μπορούν να υπηρετήσουν και δυο και τρεις αφεντάδες χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμιά προτίμηση, αρκεί να βρεθεί ο αρχηγός που θα τους κάνει ορατούς στους ψηφοφόρους του;

Άλλωστε αυτή ακριβώς είναι η κατάληξη αυτής της περιπλάνησης. Ο φασαίος πολιτευτής δεν έχει σχεδόν τίποτε να προσφέρει στο κόμμα – προορισμό. Αντιθέτως, το περισσότερο που μπορεί να περιμένει είναι μια ανακατανομή των ψήφων του εν λόγω κόμματος υπέρ του.

Είναι περίπου η διαδικασία -στην οποία έχουμε αναφερθεί κατ’ επανάληψη- που παρατηρείται με πολλά νέα κόμματα, τα οποία, αντί να επιδράσουν στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, απλώς ανακατανέμουν τις ψήφους στον ιδεολογικό χώρο στον οποίο εντάσσονται.

Συμβαίνει και με αναγνωρισμένα αλλά τοξικά πολιτικά στελέχη, των οποίων το κόμμα μπορεί ακόμη και να ζημιώνεται από την παρουσία τους, παρότι τα ίδια ενδέχεται να διαπρέπουν εκλογικά.

Υπάρχουν βεβαίως και επιτυχημένες μεταγραφές στελεχών, που δίνουν στο νέο τους κόμμα ευρύτερη απήχηση ή, έστω, την αναγκαία αίσθηση πολυσυλλεκτικότητας, ένα τεκμήριο κύρους, σοβαρότητας και αποτελεσματικότητας.

Μόνο που αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες μπροστά στον όγκο των μετακινήσεων, πολλές εκ των οποίων προκαλούν μόνο απογοήτευση και θυμό στους ψηφοφόρους των κομμάτων – κυρίως στους παραδοσιακούς, αυτούς που έχουν ιδεολογικούς και πολιτικούς δεσμούς μαζί τους. Η φράση «δίχως κέρδος κέρατα, χωρίς πομπές κουδούνια» είναι μάλλον η καταλληλότερη για να περιγράψει το αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης και χωρίς κριτήρια μεταγραφικής δραστηριότητας των κομμάτων – ιδίως των κομμάτων εξουσίας…

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