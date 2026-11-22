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Η ακρίβεια που εξακολουθεί να πιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους τροφοδότες των κρατικών ταμείων. Όσο οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών παραμένουν υψηλές, τόσο αυξάνεται και η φορολογική επιβάρυνση που ενσωματώνεται στις καθημερινές συναλλαγές. Και ο προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο αυτή την πραγματικότητα: από τα 77,95 δισ. ευρώ που προβλέπεται να εισπράξει το Δημόσιο από φόρους, σχεδόν 43 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη φορολόγηση αγαθών και υπηρεσιών.

Με άλλα λόγια, περίπου 55 στα 100 ευρώ των φορολογικών εσόδων θα προέρχονται από την κατανάλωση, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχουν ο ΦΠΑ και οι υπόλοιποι έμμεσοι φόροι στη χρηματοδότηση του κρατικού κορβανά.

Η σχέση ανάμεσα στην ακρίβεια και τις φορολογικές εισπράξεις είναι απλή. Όταν ένα προϊόν ακριβαίνει, αυξάνεται και το ποσό του ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος, εφόσον ο φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος. Έτσι, ακόμη και χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών, οι υψηλότερες τιμές μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερα έσοδα για το Δημόσιο, εφόσον δεν περιοριστεί αντίστοιχα η κατανάλωση.

Το παράδοξο είναι ότι η ίδια ακρίβεια που μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών μπορεί να λειτουργεί ενισχυτικά για τις κρατικές εισπράξεις.

Σχεδόν 43 δισ. ευρώ από την κατανάλωση

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, τα συνολικά φορολογικά έσοδα θα φτάσουν το 2027 στα 77,952 δισ. ευρώ, έναντι 76,137 δισ. ευρώ το 2026. Δηλαδή, το Δημόσιο υπολογίζει ότι θα εισπράξει επιπλέον 1,815 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,4%.

Από αυτά, τα 42,909 δισ. ευρώ θα προέλθουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, έναντι 42,552 δισ. ευρώ το 2026.

Η μεγαλύτερη μερίδα αφορά τον ΦΠΑ, με προβλεπόμενες εισπράξεις 31,047 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% του συνόλου των φορολογικών εσόδων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την οριακή μείωση των εισπράξεων ΦΠΑ κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική όταν αφαιρεθούν ορισμένοι έκτακτοι παράγοντες.

Ο προϋπολογισμός διευκρινίζει ότι η σύγκριση επηρεάζεται από τη μείωση των εσόδων κατά 911 εκατ. ευρώ λόγω ολοκλήρωσης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 306 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί το 2026 από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η αύξηση οφείλεται στην ακρίβεια. Στις εισπράξεις συμβάλλουν επίσης η οικονομική δραστηριότητα και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές παραμένουν ένας σημαντικός παράγοντας που διατηρεί αυξημένο το ποσό του φόρου που πληρώνεται σε κάθε συναλλαγή.

Σημαντική είναι και η συμβολή των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, οι οποίοι προβλέπεται να αποφέρουν 7,345 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 136 εκατ. ευρώ. Σε αντίθεση με τον αναλογικό ΦΠΑ, αρκετοί από αυτούς επιβάλλονται ως σταθερό ποσό ανά μονάδα προϊόντος και δεν αυξάνονται αυτόματα με την τιμή του.

Περισσότεροι φόροι και από τα εισοδήματα

Η δεύτερη μεγάλη πηγή φορολογικών εσόδων είναι τα εισοδήματα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Το 2027 οι συνολικές εισπράξεις από τη φορολογία εισοδήματος προβλέπεται να φτάσουν τα 28,974 δισ. ευρώ, από 27,440 δισ. ευρώ το 2026. Πρόκειται για αύξηση 1,534 δισ. ευρώ ή 5,6%.

Από τα φυσικά πρόσωπα αναμένονται 17,036 δισ. ευρώ, δηλαδή 617 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με φέτος.

Η κυβέρνηση αποδίδει την αύξηση στις υψηλότερες αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων, στην αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και στη διεύρυνση της απασχόλησης.

Το γεγονός ότι οι εισπράξεις αυξάνονται δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι αυξάνεται και ο φόρος για κάθε πολίτη. Αποδεικνύει, όμως, ότι το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από τη φορολογία των φυσικών προσώπων μεγαλώνει, ακόμη και μετά τις προβλεπόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη φορολογία των επιχειρήσεων. Οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπολογίζονται σε 9,352 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 801 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της προσδοκίας για μεγαλύτερα επιχειρηματικά κέρδη.

Πάνω από 2,3 δισ. ευρώ από τα ακίνητα

Στη φορολογία ακίνητης περιουσίας, ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 2,365 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 48 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Η μείωση προέρχεται από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά το συνολικό ύψος των εισπράξεων από την ακίνητη περιουσία.

Από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπονται 2,273 δισ. ευρώ, από τους φόρους κεφαλαίου 270 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι και οι δασμοί επί εισαγωγών θα αποφέρουν 528 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι λοιποί φόροι επί παραγωγής μειώνονται στα 632 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη εικόνα του προϋπολογισμού είναι ότι οι φόροι στην κατανάλωση εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή κρατικών εσόδων, ακόμη και σε μια περίοδο που ανακοινώνονται μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, καθώς οι έμμεσοι φόροι δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καταναλωτή.

Ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ επιβάλλεται στο ίδιο προϊόν ανεξάρτητα από το αν το αγοράζει ένας χαμηλόμισθος ή κάποιος με πολλαπλάσιο εισόδημα. Για το πρώτο νοικοκυριό, όμως, ο φόρος μπορεί να απορροφά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων χρημάτων του.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Η ακρίβεια δεν περιορίζεται στο ότι αδειάζει γρηγορότερα το πορτοφόλι των καταναλωτών. Μέσω του ΦΠΑ μπορεί ταυτόχρονα να αυξάνει και τις εισπράξεις του Δημοσίου.

Ο προϋπολογισμός του 2027 δείχνει ότι, παρά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, το κράτος θα εισπράξει περισσότερους φόρους. Το ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο η κατανομή αυτού του λογαριασμού ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών.

Γιατί όσο η κατανάλωση παραμένει η βασική πηγή φορολογικών εσόδων, η συζήτηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας συνδέεται αναπόφευκτα και με τη φορολογική πολιτική.

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