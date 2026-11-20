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Τα νέα τριμηνιαία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο αποκαλύπτουν άλμα σχεδόν 11 μονάδων όταν η χρηματοδότηση περνά από συνεργαζόμενο προμηθευτή αντί για απευθείας δάνειο, ενώ οι πιστωτικές κάρτες παραμένουν ψηλά.

Πιο «γυμνό» και αναλυτικό γίνεται πλέον το πραγματικό κόστος του καταναλωτικού δανεισμού στην Ελλάδα, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε να δημοσιοποιεί ανά τρίμηνο —σε εφαρμογή του ν. 5317/2026— το μέσο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) ανά κατηγορία πίστωσης. Τα στοιχεία για το γ΄ τρίμηνο του 2026 δείχνουν πως η επιβάρυνση για το νοικοκυριό δεν εξαρτάται μόνο από το «πόσο» δανείζεται, αλλά κυρίως από το πώς το παίρνει.

Η μεγάλη ψαλίδα: Χρηματοδότηση μέσω προμηθευτή vs απευθείας δάνειο

Η πιο χτυπητή αντίφαση των στοιχείων αφορά την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Όταν η χρηματοδότηση γίνεται μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή (στο σημείο πώλησης/κατάστημα), το μέσο ΣΕΠΕ εκτοξεύεται στο 29,71%. Όταν όμως ο καταναλωτής λαμβάνει χρηματοδότηση για την ίδια κατηγορία αγορών απευθείας από πιστωτικό φορέα, το μέσο ΣΕΠΕ διαμορφώνεται στο 18,79% — μια διαφορά 10,92 ποσοστιαίων μονάδων.

Στην πράξη, η ευκολία των δόσεων την ώρα της αγοράς μπορεί να κρύβει πολύ βαρύτερο συνολικό λογαριασμό, καθώς το ΣΕΠΕ δεν αποτυπώνει μόνο το ονομαστικό επιτόκιο, αλλά ενσωματώνει τόκους, προμήθειες, φόρους και τυχόν υποχρεωτικές συμπληρωματικές επιβαρύνσεις (όπως ασφαλίσεις).

Κάρτες, προσωπικά δάνεια και υπηρεσίες

Στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες του γ΄ τριμήνου 2026, η εικόνα παραμένει πιεστική για όσους καλύπτουν τρέχουσες ή έκτακτες ανάγκες με πίστωση:

Πιστωτικές κάρτες: Το μέσο πραγματικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 21,23% , καθιστώντας το κυλιόμενο υπόλοιπο ιδιαίτερα δαπανηρό όταν δεν εξοφλείται ολόκληρο.

Το μέσο πραγματικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο , καθιστώντας το κυλιόμενο υπόλοιπο ιδιαίτερα δαπανηρό όταν δεν εξοφλείται ολόκληρο. Προσωπικά δάνεια: Το μέσο ΣΕΠΕ κινείται στο 16,51% .

Το μέσο ΣΕΠΕ κινείται στο . Ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις: Φτάνουν κατά μέσο όρο στο 13,21% .

Φτάνουν κατά μέσο όρο στο . Υπηρεσίες (όπως υγεία ή εκπαίδευση): Το μέσο ΣΕΠΕ καταγράφεται στο 10,79% .

Το μέσο ΣΕΠΕ καταγράφεται στο . Αυτοκίνητο και ανακαίνιση κατοικίας: Στην αγορά αυτοκινήτου το ΣΕΠΕ κινείται γύρω στο 10,45%–10,84% (ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης), ενώ στα δάνεια ανακαίνισης κατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των δανείων ενεργειακής αναβάθμισης) τα ποσοστά είναι χαμηλότερα, πέριξ του 5,48%–6,12%.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη

Η σύγκριση με τα συγκρίσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα νέα καταναλωτικά δάνεια επιβεβαιώνει ότι η εγχώρια αγορά παραμένει από τις ακριβότερες στην Ευρωζώνη, με την Ελλάδα να καταγράφει υψηλότερο επιτόκιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (σε σύγκριση με χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία). Το γεγονός ότι πλέον ο δείκτης θα δημοσιεύεται κάθε τρίμηνο δίνει στην αγορά και στους καταναλωτές ένα σταθερό σημείο σύγκρισης για το πού κινούνται τα πραγματικά κόστη δανεισμού και πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις.

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