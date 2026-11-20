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Η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα ξεκινήσει να χορηγείται από σήμερα, 20 Νοεμβρίου.
Η υπουργός Εργασίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες που ήθελαν το επίδομα μπαίνει νωρίτερα στις τσέπες των δικαιούχων, ανακοίνωσε σε συνέντευξή της στο Open ότι η καταβολή αρχίζει από σήμερα στους 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους,νωρίτερα δηλαδή από την καταβολή των συντάξεων του Δεκεμβρίου που έχει προγραμματιστεί για τις 25 και 27 Νοεμβρίου.
Τα ποσά θα αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς από τις 5 το απόγευμα σταδιακά.
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