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Η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα ξεκινήσει να χορηγείται από σήμερα, 20 Νοεμβρίου.

Η υπουργός Εργασίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες που ήθελαν το επίδομα μπαίνει νωρίτερα στις τσέπες των δικαιούχων, ανακοίνωσε σε συνέντευξή της στο Open ότι η καταβολή αρχίζει από σήμερα στους 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους,νωρίτερα δηλαδή από την καταβολή των συντάξεων του Δεκεμβρίου που έχει προγραμματιστεί για τις 25 και 27 Νοεμβρίου.

Τα ποσά θα αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς από τις 5 το απόγευμα σταδιακά.

Ποιοι είναι δικαιούχοι:

Συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών και συνταξιούχοι λόγω θανάτου άνω των 60 ετών.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν παροχές από τον ΟΠΕΚΑ.

Δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Άτομα που δικαιούνται αναδρομικές προνοιακές παροχές λόγω αναπηρίας.

Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με ισόβια αναπηρία 100%.

Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα ασθένειας και ανικανότητας.

Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος από τον ΕΦΚΑ.

Δικαιούχοι ειδικών επιδομάτων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών συντάξεων.

Δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης του Δημοσίου βάσει του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία και εργαζόμενοι που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας.

Εν ενεργεία εργαζόμενοι στη Γενική Κυβέρνηση που λαμβάνουν το ίδιο επίδομα.

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