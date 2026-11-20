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Λίγο πριν ο Αντώνης Σαμαράς «εκστρατεύσει» στην περιφέρεια, ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε στο TikTok βίντεο στο οποίο απευθύνεται στη νεολαία της χώρας.

Στο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να συνομιλεί με μια νεαρή κοπέλα η οποία εκφράζει την απογοήτευση των νέων με την επικρατούσα κατάσταση (καλές σπουδές αλλά χαμηλοί μισθοί, στεγαστικό, κ.λπ.) τονίζοντας ότι «η Ελλάδα μας διώχνει».

Απαντώντας, ο Α. Σαμαράς τονίζει ότι «κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι λύση. Η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας». Ωστόσο, η κοπέλα του επισημαίνει την απογοήτευση των νέων από την πολιτική και τους πολιτικούς, λέγοντας ότι «είμαστε η γενιά των Τεμπών».

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι», λέει ο πρώην πρωθυπουργός. «Να είστε αισιόδοξοι και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας. Είναι το “keep going” που λέμε στα καλαματιανά», συμπληρώνει.

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