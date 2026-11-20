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Στα νότια προάστια της Αθήνας, για την ακρίβεια στην Ηλιούπολη, θα βρεθεί το απόγευμα της Παρασκευής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις περιοδείες του σε περιοχές της Αττικής που θεωρούνται κρίσιμες εκλογικά για τη ΝΔ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός θα περιοδεύσει στην περιοχή και στις 17.30, σε καφέ στην πλατεία Φλέμινγκ, θα συνομιλήσει με κατοίκους της Ηλιούπολης, επικεντρώνοντας την ομιλία του στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο και προκαλεί τεράστια φθορά στην κυβέρνηση – παρότι δεν φαίνεται να «τροφοδοτεί» την αντιπολίτευση.

Ο Μητσοτάκης αναμένεται να εξηγήσει τι έχει κάνει ως τώρα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων που ροκανίζουν το εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ εκτιμάται ότι θα θέσει και πάλι το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή ανασφάλεια», δεσμευόμενος παράλληλα, για «καλύτερες μέρες» για τους πολίτες.

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