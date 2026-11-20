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Δύο ακόμη ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η Premia Properties, συνεχίζοντας την επέκτασή της στον τουριστικό κλάδο με επενδύσεις που αναμένεται να φθάσουν συνολικά τα 570 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση των ξενοδοχείων Mare Monte και Kournas Village στη Γεωργιούπολη Χανίων, με το συνολικό ύψος της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων, να εκτιμάται σε 57,5 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει την εξαγορά των εταιρειών Σφακιά Α.Ε. και Δρυμός Α.Ε., στις οποίες ανήκουν οι δύο ξενοδοχειακές μονάδες, έναντι συνολικού τιμήματος 39,5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 18 εκατ. ευρώ, προορίζεται για εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων.

Τα δύο ξενοδοχεία διαθέτουν συνολική μεικτή επιφάνεια 22.340 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες και λειτουργούν για περισσότερα από 25 χρόνια.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται έως το τέλος του 2026, ενώ οι μονάδες θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους. Οι ανακαινίσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2027 και το 2028, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων.

Εικοσαετής μίσθωση και αυξημένα έσοδα

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η συνεργασία με τη σκανδιναβική Nordic Leisure Travel Group (NLTG), η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των δύο ξενοδοχείων μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 20 ετών.

Το αρχικό ετήσιο μίσθωμα θα διαμορφωθεί σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ανακαινίσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 4,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Η συμφωνία ακολουθεί το μοντέλο triple-net, σύμφωνα με το οποίο σημαντικές λειτουργικές δαπάνες και υποχρεώσεις που συνδέονται με τα ακίνητα αναλαμβάνονται από τον μισθωτή, περιορίζοντας την άμεση λειτουργική έκθεση του ιδιοκτήτη.

Για την Premia, η συγκεκριμένη δομή δημιουργεί προοπτικές σταθερών και προβλέψιμων μισθωτικών εσόδων, ενώ ενισχύει τη συνεργασία της με έναν μεγάλο τουριστικό όμιλο της σκανδιναβικής αγοράς.

Στα 570 εκατ. ευρώ οι ξενοδοχειακές επενδύσεις

Η νέα εξαγορά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος, με το οποίο η Premia ενισχύει την παρουσία της στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας και διευθύνοντα σύμβουλο της Sterner Stenhus, Ηλία Γεωργιάδη, από τον Αύγουστο του 2024 έχουν ήδη αποκτηθεί πέντε ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 1.500 δωματίων, αξίας 260 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται η απόκτηση πέντε επιπλέον μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των Mare Monte και Kournas Village, με συνολική δυναμικότητα 1.649 δωματίων και αξία που υπερβαίνει τα 312 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο της Premia αναμένεται να φθάσει τα 3.185 δωμάτια και σε αξία περίπου τα 570 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την υπέρβαση του αρχικού επενδυτικού στόχου της εταιρείας, που προέβλεπε τοποθετήσεις τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ και απόκτηση 2.500 δωματίων έως το 2027.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Premia, Κώστας Μαρκάζος, εκτιμά ότι η διεύρυνση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση και την κερδοφορία της εταιρείας.

Η στρατηγική της Premia επικεντρώνεται στην απόκτηση τουριστικών ακινήτων με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης και συνεργασίες με διεθνείς διαχειριστές, επιδιώκοντας να συνδυάσει την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της με τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων.

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