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Δεν είναι μόνον αμπέλια, κρασιά και μαγικά τοπία η Καλιφόρνια, αλλά είναι και τόποι όπου γεννήθηκαν θρυλικές κινηματογραφικές δημιουργίες εκτός των στούντιο του Χόλιγουντ, όπως αυτές του Χίτσκοκ ή του Όρσον Ουέλς.

Η ίδια η «Χρυσή γέφυρα», με το πορτοκαλοκόκκινο χρώμα έπαιξε τον ρόλο σκηνικού, στον «Δεσμώτη του ιλίγγου», το γνωστό «Vertigo». Από απέναντι την «κοιτάει» ο «βράχος», οι φυλακές του Αλκατράζ. Κι αν πάρουμε τις ανηφόρες του Σαν Φραντσίσκο, τότε θα συναντήσουμε το μοναστήρι της ιεραποστολής, όπου βρίσκεται το ανάγλυφο καμπαναριό της ίδιας ταινίας, αυτό της τελικής σκηνής.

Λίγο πιο έξω, βρίσκεται το ψαροχώρι Μποτέγκα μπέι, όπου γυρίστηκαν οι κλασικότερες σκηνές της κλασικής ταινίας τρόμου «Τα πουλιά». Εκεί το σχολείο, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίθεση των δολοφονικών πτηνών, εκεί και η εκκλησία της Αγίας Τερέζας, η οποία συνοδεύει τις σκηνές, σαν επίκληση του θείου, απέναντι στον τρόμο. Συνεχίζοντας την κινηματογραφοφιλική διαδρομή στην Καλιφόρνια, σε ένα λόφο, καταμεσής μιας ερημιάς δεσπόζει το μυθικό «Ζάναντου». Εκτός από τραγούδι, σε ταινία με την Ολίβια Νιούτον Τζον, αποτέλεσε το μυθικό ανάκτορο του Ράντολφ Χιρστ. Ο βίος του ενέπνευσε τον Όρσον Ουέλς να σκηνοθετήσει την καλύτερη, ίσως, ταινία όλων των εποχών, τον επίσης μυθικό «Πολίτη Κέιν».

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