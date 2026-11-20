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Τίτλος ταινίας: «Μυστικά και ψίθυροι» («A voie basse»)

Σύνοψη: Η Λιλιάν μια επιτυχημένη μηχανικός στο Παρίσι, καταγόμενη από την Τυνησία, επιστρέφει στη γενέτειρά της Σους, για την κηδεία του θείου της. Συνοδεύεται από μια γυναίκα, με την οποία διατηρεί σχέση, σε μια χώρα που είναι δύσκολο να κατανοήσει ανάλογες επιλογές. Ανοίγει έτσι ένας κύκλος συζητήσεων, αλλά και χαμηλότονων αντιπαραθέσεων

Σκηνοθεσία: Λέιλα Μπουζίντ

Παίζουν: Εγιά Μπουντερά, Χισάμ Αμπάς, Μαριόν Μπαρμπό

Όταν η Λιλιάν επιστρέφει από το Παρίσι στη γενέτειρά της την Σους για την κηδεία του θείου της, τίθεται αντιμέτωπη με τις επιλογές της σε μια χώρα, την Τυνησία, που είναι δύσκολο να τις κατανοήσει. Χαμηλότονα και με απολύτως ήρεμους ρυθμούς, ξετυλίγεται η πραγματικότητα μιας μουσουλμανικής χώρας, λίγο μετά τις ελπίδες τις οποίες εξέθρεψε η «Αραβική άνοιξη». Ούτε η ομοφυλοφιλική σχέση της Λιλιάν μπορεί να γίνει δεκτή ούτε η ανοιχτή αντίληψη για έναν κόσμο που αλλάζει. Τις αραχνιασμένες αντιλήψεις τις εκπροσωπεί η μητέρα αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον της, παρά τη φιλότιμη και ειλικρινή προσπάθειά της να επικοινωνήσει με την κόρη της, αλλά -ατύπως- και με τον νεκρό αδελφό της. Ουσιαστικά, δεν είναι η αστυνομία αυτή που ξετυλίγει την έρευνα για τον θάνατό του, αλλά η ίδια η ανηψιά, η οποία αισθάνεται ένα αόρατο νήμα να τη συνδέει με τον αδόκητα χαμένο θείο. Η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να είναι ποινικά κολάσιμη στην Τυνησία, αλλά και μια γυναίκα με επιστημονικής καταβολής εργασιακή επιλογή (η Λιλιάν είναι μηχανικός) δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή.

Η Λέιλα Μπουζίντ, με την τρίτη της ταινία, επιστρέφει κι αυτή στη γενέτειρά της, εκεί όπου γύρισε το πρώτο της φιλμ, το «Με τα μάτια ανοιχτά». Τώρα συναντάει μια Σους-τουριστική ατραξιόν, να προσπαθεί να συμβιβάσει έναν απερχόμενο κόσμο με έναν άλλον που έρχεται. Ο πλέον διακριτός ρόλος, αυτός που «αντέχει» να σηκώσει τούτη τη μετάβαση, είναι της μητέρας. Ερμηνευμένος άριστα από την Χισάμ Αμπάς, συμπυκνώνει τη διάθεση για κατανόηση, αλλά και τη βαθιά ριζωμένη αντίδραση. Διόλου τυχαία η Αμπάς θα τιμηθεί στην επόμενη διοργάνωση απονομής των βραβείων από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, η οποία θα τελεσθεί στην Αθήνα. Αντιστοίχως επαρκής, αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο, η ανερχόμενη Εγιά Μπουντερά. Αντιθέτως, η Γαλλίδα σύντροφος της Λιλιάν, η ηθοποιός Μαριόν Μπαρμπό, απολύτως εκτός κλίματος. Ουσιαστικά, όμως, πρωταγωνιστής στην ταινία είναι ο χώρος, με διακριτική, αλλά και διακριτή, παρουσία. Είτε πρόκειται για το παραδοσιακό πατρικό σπίτι είτε για μια πόλη διαμορφωμένη από τις τουριστικές ανάγκες, η Μπουζίντ κινηματογραφεί με ακρίβεια, αποδίδοντας την ανάλογη ατμόσφαιρα,τη σύγκριση και την σύγκρουση. Κατά βάση, οι διαφορές των χώρων είναι τα σημεία εγκατακρήμισης του παλιού και ανόρθωσης του νέου.

Παρά την ικανότητα της σκηνοθέτιδος να κινηματογραφήσει, το υλικό της πάει στράφι. Υπηρετεί μια διάθεση να επικεντρώσει το «σύγχρονο» στις πληθωριστικές δόσεις ομοφυλοφιλίας, αφήνει στην άκρη τις υπόλοιπες πτυχές της καθημερινότητας, αγνοεί κινηματογραφικά τον τρόπο και τον λόγο διαμόρφωσης μιας «μουχλιασμένης» χώρας. Η «Αραβική άνοιξη» υποδηλώνεται, δεν διατυπώνεται. Η επανάσταση, τελικά, περιορίζεται στις σεξουαλικές και στις επαγγελματικές επιλογές, με αποτέλεσμα η δημιουργία της Μπουζίντ να παραμένει υποτονική όχι μόνον στην κινηματογράφηση, αλλά και στο ενδιαφέρον που παρουσιάζει.

Αξιολόγηση: **

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