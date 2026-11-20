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Τα αγαπημένα κορνέ με κρέμα που μας θυμίζουν έντονα την παιδική μας ηλικία είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές γλύκισμα που ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα με έτοιμη σφολιάτα του εμπορίου.

Η γέμιση μπορεί να είναι κρέμα πατισερί με σαντιγί, ιταλική μαρέγκα αλλά και γλυκιά βουτυρόκρεμα, όπως στη συγκεκριμένη συνταγή.

Υλικά για τη Συνταγή

2 φύλλα σφολιάτας, ξεπαγωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη

1 κουταλιά της σούπας γάλα

Για τη βουτυρόκρεμα

1 φλιτζάνι (250 γραμμάρια) βούτυρο

¾ φλιτζανιού ζάχαρη ψιλή ή κρυσταλλική

1 κουταλάκι του γλυκού ζελατίνη σε σκόνη

¼ φλιτζανιού νερό

½ κουταλάκι του γλυκού κρεμόριο (προαιρετικά)

¼ φλιτζανιού κρύο νερό

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο C, στρώστε 2 ταψιά με αντικολλητικό χαρτί και βουτυρώστε ελαφρά τα μεταλλικά χωνάκια φόρμες.

2. Απλώστε το ένα φύλλο σφολιάτας και πασπαλίστε το με τη 1 κουταλιά της σούπας άχνη ζάχαρη. Κόψτε λωρίδες περίπου ενός εκατοστού.

3. Ξεκινήστε να τυλίγετε με τη σφολιάτα τους κώνους, προσέχοντας να μην αφήνετε κενά. Τοποθετήστε τους στο προετοιμασμένο ταψί με την άκρη της σφολιάτας που προεξέχει προς τα κάτω για να μην ξετυλιχθεί στο ψήσιμο.

4. Βουρτσίστε ελαφρά την επιφάνειά τους με το γάλα και ψήστε για 10-15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Μόλις είναι έτοιμα, βγάλτε τα από το φούρνο και αφήστε τα να κρυώσουν.

5. Ετοιμάστε την κρέμα. Ανακατέψτε τη ζελατίνη με ¼ φλιτζανιού νερό, αφήστε το μίγμα να σταθεί για 5 λεπτά και έπειτα ζεστάνετέ το ελαφρά για να διαλυθεί η σκόνη. Αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

6. Χτυπήστε στο μπολ του μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψει και να γίνει κρέμα. Σταδιακά ρίξτε το διάλυμα της ζελατίνης.

7. Μόλις ενσωματωθεί ρίξτε τμηματικά το κρύο νερό και το κρεμόριο, αν χρησιμοποιήσετε. Χτυπήστε καλά το μίγμα μέχρι να έχετε μια λευκή και αφράτη κρέμα. Βάλτε την στο ψυγείο.

8. Λίγο πριν το σερβίρισμα, βγάλτε την κρέμα από το ψυγείο για να μαλακώσει, βάλτε την σε ένα κορνέ και γεμίστε προσεκτικά τα χωνάκια σφολιάτας.

9. Πασπαλίστε τα με λίγη επιπλέον αχνοζάχαρη, γαρνίρετε με ένα κομματάκι κεράσι γλασέ και απολαύστε.

Συμβουλή

Αν δεν έχετε μεταλλικές φόρμες, μπορείτε να καλύψετε χωνάκια παγωτού με αλουμινόχαρτο ή να δημιουργήσετε κώνους αποκλειστικά από λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο.

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