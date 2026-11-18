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Φτιάξτε υγιεινά, νηστίσιμα και πεντανόστιμα τρουφάκια από χουρμάδες, καρύδια και βρώμη, με τα αρώματα των χριστουγεννιάτικων μπαχαρικών.

Υλικά για τη Συνταγή

1 φλιτζάνι μαλακοί χουρμάδες, χωρίς κουκουτσι

1 φλιτζάνι ωμοί ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, πεκάν ή κάσιους)

½ φλιτζάνι βρώμη ή αλεύρι βρώμης

1-2 κουταλιές της σούπας μέλι, μελάσα ή σιρόπι σφενδάμου

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη

Ξύσμα από ½ πορτοκάλι (ή από 1 ολόκληρο, ανάλογα την ένταση που θέλετε να δώσετε)

¼ κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο, τριμμένο

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη (προαιρετικά)

1 φλιτζάνι κουβερτούρα ή σταγόνες μαύρης σοκολάτας

1 κουταλάκι του γλυκού λάδι καρύδας

Κακάο σε σκόνη, τριμμένη καρύδα ή αλεσμένα καρύδια για την επικάλυψη

Εκτέλεση

1. Βάλτε τους ξηρούς καρπούς και τη βρώμη στο μπλέντερ ή στον επεξεργαστή τροφίμων και αλέστε τα μέχρι να γίνουν σαν χοντροκομμένο αλεύρι.

2. Προσθέστε τους χουρμάδες, το μέλι, την κανέλα, το ξύσμα, το γαρύφαλλο και το αλάτι.

3. Χτυπήστε καλά μέχρι το μίγμα να γίνει μια κολλώδης ζύμη που να στέκεται όταν την πιέζετε με τα δάχτυλά σας (αν οι χουρμάδες είναι πολύ στεγνοί, προσθέστε 1 κουταλάκι χυμό πορτοκάλι).

4. Πάρτε μικρές ποσότητες με το χέρι ή με ένα κουταλάκι και πλάστε στρογγυλά τρουφάκια.

5. Ρολάρετέ τα απευθείας σε αλεσμένα καρύδια, σκόνη κακάο ή τριμμένη καρύδα.Εναλλακτικά βάλτε τα στην κατάψυξη για 15-20 λεπτά να σφίξουν και λιώστε τη μαύρη σοκολάτα με το λάδι καρύδας σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων. Βουτήξτε κάθε τρουφάκι στη σοκολάτα και τοποθετήστε τα σε αντικολλητικό χαρτί.

6. Βάλτε τα για λίγο στο ψυγείο και καταναλώστε τα ή διατηρήστε τα σε κλειστό τάπερ στο ψυγείο.

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