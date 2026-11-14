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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

14.11.2026 07:00

Ενεργειακό smoothie με βρώμη, πορτοκάλι και ρόδι

14.11.2026 07:00
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Ένα ενεργειακό ρόφημα, με 5 υλικά που ετοιμάζεται σε 10 μόλις λεπτά και σας παρέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, ώστε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με περισσότερη ενέργεια.

Το smoothie πορτοκαλιού με ρόδι όχι μόνο σας παρέχει όλα τα υγιεινά συστατικά των φρούτων, αλλά επιπλέον σας χορταίνει χάρη στην προσθήκη νιφάδων βρώμης.

Υλικά για τη Συνταγή

2 πορτοκάλια

100 γραμμάρια σπόρους ροδιού

4 κουταλιές της σούπας νιφάδες βρώμης

200 ml γάλα βρώμης

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

Εκτέλεση

1. Αρχικά στίψτε το χυμό από τα πορτοκάλια και βάλτε τον στον κάδο του μπλέντερ.

2. Προσθέστε τους σπόρους ροδιού και τις νιφάδες βρώμης. Αφήστε στην άκρη 1 κουταλιά της σούπας από τους σπόρους του ροδιού για το σερβίρισμα.

3. Ρίξτε το γάλα βρώμης στο μπλέντερ και προσθέστε και το μέλι για γλυκιά γεύση. Πολτοποιήστε τα όλα μαζί για 1 έως 2 λεπτά μέχρι το smoothie να αποκτήσει μια κρεμώδη υφή.

4. Στη συνέχεια αδειάστε το σε ποτήρια, πασπαλίστε με τους υπόλοιπους σπόρους ροδιού και  είναι έτοιμο να το απολαύσετε.

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