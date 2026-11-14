Revoil: Εκρηκτική άνοδος κερδών και πωλήσεων καυσίμων με νέες προκλήσεις στην ενεργειακή αγορά του 2026

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Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων εμφανίζει η Revoil, η οποία αξιοποιεί την αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων καυσίμων και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αγορά χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα και υψηλό ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία του εννεαμήνου καταγράφουν θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας, με τα κέρδη προ φόρων του ομίλου να διαμορφώνονται στα 5,89 εκατ. ευρώ, έναντι 2,34 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόκειται για αύξηση περίπου 152%, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδυάζεται με ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της εμπορικής δραστηριότητας.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 34,89%, ενώ οι πωλούμενες ποσότητες καυσίμων σημείωσαν άνοδο 9,94%.

Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε κοντά στα 799 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το βάρος στην εμπορία καυσίμων

Η πορεία της Revoil αναδεικνύει τη σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας ενός δικτύου εμπορίας καυσίμων, ιδιαίτερα όταν οι διεθνείς τιμές δημιουργούν συνεχείς μεταβολές στο κόστος προμήθειας.

Η αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων αποτελεί θετικό στοιχείο, καθώς αποτυπώνει ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από τις μεταβολές των ονομαστικών τιμών.

Ο τζίρος, αντίθετα, μπορεί να επηρεάζεται σημαντικά από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται πάντοτε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής δραστηριότητας.

Για τον λόγο αυτό, η εξέλιξη των πωλούμενων όγκων και των λειτουργικών περιθωρίων αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας συνδέεται επίσης με τη θετική συνεισφορά της ΜΑΛΤΕΖΟΣ, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων του ομίλου.

Η ενεργειακή μετάβαση

Παρά τη θετική εικόνα στην εμπορία καυσίμων, οι δραστηριότητες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιμετώπισαν πιέσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στους επιμέρους τομείς της ενεργειακής αγοράς.

Από τη μία πλευρά, τα παραδοσιακά καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων και κερδών. Από την άλλη, οι νέες ενεργειακές δραστηριότητες απαιτούν επενδύσεις, τεχνογνωσία και προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Για τη Revoil, το ζητούμενο της επόμενης περιόδου θα είναι να αξιοποιήσει την ισχυρή εμπορική της παρουσία, διατηρώντας παράλληλα περιθώρια ανάπτυξης σε νέους τομείς.

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν η εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης καυσίμων, η πορεία των διεθνών τιμών και η δυνατότητα συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.

Η διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας θα εξαρτηθεί τελικά από το κατά πόσον η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να μετατραπεί σε σταθερή ενίσχυση των περιθωρίων και των ταμειακών ροών.

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