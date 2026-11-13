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13.11.2026 09:41

ICEYE: Επένδυση 35 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για παραγωγή 150 δορυφόρων στην Ελλάδα

13.11.2026 09:41
ICEYE

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Στον διεθνή χάρτη της διαστημικής βιομηχανίας επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρότερη θέση η Ελλάδα, με την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), ύψους 35 εκατ. ευρώ, στην εταιρεία ICEYE. Η συμφωνία συνδέεται με τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας στη χώρα, η οποία θα έχει δυνατότητα κατασκευής έως 150 δορυφόρων ετησίως.

Η επένδυση πραγματοποιήθηκε μέσω της απόκτησης προνομιούχων μετοχών της ICEYE, στο πλαίσιο διεθνούς γύρου χρηματοδότησης ύψους 485 εκατ. ευρώ. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν μεγάλοι επενδυτικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η General Atlantic, η EQT και το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, ενώ η επίσημη ανακοίνωσή της έγινε στις 12 Νοεμβρίου.

Η ICEYE δραστηριοποιείται στην κατασκευή και λειτουργία δορυφόρων παρατήρησης της Γης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR), η οποία επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και τον φωτισμό.

Οι εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας επεκτείνονται στην άμυνα, στην πολιτική προστασία, στην παρακολούθηση φυσικών καταστροφών και στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών.

Παραγωγική μονάδα και νέες θέσεις εργασίας

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μονάδας με δυνατότητες συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων, καθώς και παραγωγής εξειδικευμένων υποσυστημάτων.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να δημιουργήσει 230 θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης, ενισχύοντας τη ζήτηση για μηχανικούς, επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό.

Η δημιουργία παραγωγικής υποδομής στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιδιώκεται η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας.

Η ICEYE διαθέτει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά, συμμετέχοντας στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, στο πλαίσιο του οποίου έχει κατασκευάσει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους SAR.

Η επένδυση αποτελεί την πρώτη τοποθέτηση κεφαλαίων του HIIF, το οποίο έχει δημιουργηθεί για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και υποδομών σε τομείς υψηλής τεχνολογικής αξίας.

Πέρα από την άμεση παραγωγική δραστηριότητα, το οικονομικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις δυνατότητες προσέλκυσης πρόσθετων επενδύσεων, δημιουργίας εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών τεχνολογίας.

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