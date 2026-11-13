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13.11.2026 09:38

Κώστας Αποστολάκης: «Μίσος είναι η αδυναμία διαχείρισης του ψυχικού πόνου» (Video)

13.11.2026 09:38
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Για την αγάπη, το μίσος και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τόσο στη σημερινή εποχή όσο και διαχρονικά, μίλησε ο Κώστας Αποστολάκης.

Καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο ηθοποιός τόνισε ότι η αδυναμία διαχείρισης του ψυχικού πόνου «γεννά» το μίσος, ενώ επιχειρώντας να εξηγήσει την έννοια της αγάπης, έκανε λόγο όχι για συναίσθημα, αλλά για «θυσιαστική πράξη».

«Μίσος είναι η αδυναμία διαχείρισης του ψυχικού πόνου. Αυτό είναι το μίσος. Όταν αδυνατώ λοιπόν εγώ να διαχειριστώ τον ψυχικό μου πόνο, απεχθάνομαι, αποστρέφομαι και μισώ. Φυσικά και αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Τι γίνεται, όμως, με την αγάπη; Όλοι λέμε “αγαπάμε” αλλά η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Η αγάπη δεν είναι συναισθηματική πράξη, είναι θυσιαστική πράξη. Η αρχαία ελληνική έννοια και λέξη είναι από δυο συνθετικά και σημαίνει ενδιαφέρομαι καθ’ υπερβολήν να προστατεύσω κάποιον άλλο. Όταν, λοιπόν, αγαπώ τον εαυτό μου, δεν βγαίνει νόημα. Είναι φτιαγμένη για τον άλλον αυτή η έννοια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:08
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