Στο Μαξίμου τη Δευτέρα οι «δήμαρχοι Β.Π.» για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

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Αχό μεγάλο ξεσήκωσε -ως γνωστόν- η ρύθμιση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, με τους δημάρχους των Βορείων Προαστίων (ΒΠ, από τούδε…) της Αθήνας να έχουν βάλει το… μαχαίρι στα δόντια.

Ως γνωστόν, έξι δήμαρχοι έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό για το θέμα και σήμερα θα το συζητήσουν στο πλαίσιο της ΠΕΔΑ. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε και τους κάλεσε τη Δευτέρα στο Μαξίμου.

Είπαμε, τρέχει η προεκλογική περίοδος και δεν είμαστε για τέτοια…

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