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13.11.2026 09:21

Ράλλεια Σχολεία Πειραιά: Έπεσαν σοβάδες από την οροφή σε τάξη του Δημοτικού – Τι καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων

13.11.2026 09:21
ralleio_sovades

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Τρόμος το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο στον Πειραιά όταν σε αίθουσα έπεσαν σοβάδες από την οροφή.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το Action24, οι σοβάδες έπεσαν πάνω στα θρανία των μαθητών, που, ευτυχώς, βρίσκονταν στο προαύλιο. Η συγκεκριμένη τάξη φιλοξενεί 23 παιδιά της πρώτης δημοτικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στο σχολείο το οποίο είναι το μεγαλύτερο δημοτικό του Πειραιά καθώς φιλοξενεί 355 παιδιά.

«Το σχολείο είναι ιδιαίτερα παλιό και ασυντήρητο, από ό,τι ξέρουμε κατασκευάστηκε λίγο μετά το 1975» είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάσταση του σχολείου φαίνεται και από το ότι «πέρυσι τα φώτα αντί για φως έβγαζαν νερό. Εμείς θέλουμε ενυπόγραφη βεβαίωση αν το σχολείο είναι ασφαλές να μπουν τα παιδιά μας μέσα».

Σημειώνεται ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά με την αίθουσα στην οποία έπεσαν οι σοβάδες να παραμένει κλειστή.

Στην ανακοίνωση τους οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων χαρακτηρίζουν το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό και επίκίνδυνο ενώ προσθέτουν: «Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας».


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