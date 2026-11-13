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13.11.2026 09:06

Έφυγε από τη ζωή o στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης

13.11.2026 09:06
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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο στιχουργός Λάκης Τεάζης, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και αφήνοντας πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη στον χώρο της μουσικής, της ποίησης και του θεάτρου.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή (13/11) στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, τον τόπο που αγάπησε και επέλεξε ως πατρίδα του. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον ναό αγίου Γεωργίου, στις 10 το πρωί.

Ποιος ήταν ο Λάκης Τεάζης

Γεννημένος στις 16 Οκτωβρίου 1940, ο Λάκης Τεάζης πραγματοποίησε σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και ταυτόχρονα εκπαιδεύτηκε στη Δραματική Σχολή του Καρόλου Κουν.

Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην υποκριτική, λαμβάνοντας μέρος σε αξιόλογες θεατρικές δουλειές, μεταξύ αυτών και στο πλευρό του Αλέκου Αλεξανδράκη, αλλά και σε δημοφιλείς ελληνικές ταινίες των δεκαετιών του 1960 και του 1970, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται «Οι γενναίοι του Βορρά», «Ο παιχνιδιάρης» και «Ζητείται επειγόντως γαμπρός».

Στη συνέχεια στράφηκε συστηματικά στη στιχουργική, καταγράφοντας μακρά διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Οι στίχοι του Λάκη Τεάζη μελοποιήθηκαν από σημαντικούς συνθέτες, όπως ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Σπύρος Παπαβασιλείου, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Χρήστος Γκάρτζος και ο Νίκος Λαβράνος, ενώ τους στίχους του ανέδειξαν μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με κορυφαία στιγμή την πολυετή και σπουδαία συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Τραγούδια του είπαν, επίσης, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, η Δούκισσα, η Βίκυ Μοσχολιού, ο Αντώνης Καλογιάννης κ.α., καθώς και η σύζυγός του, η γνωστή ερμηνεύτρια δημοτικών τραγουδιών Ξανθίππη Καραθανάση.

Πέρα από τη στιχουργική, διέθετε πλούσιο ποιητικό έργο, ενώ αναφέρεται επίσης ότι ασχολήθηκε με μεταφράσεις ποιημάτων και στίχων σε ξένες γλώσσες.

Μέσα από τα κομμάτια που έγραψε και τις συνεργασίες του με σπουδαίους μουσικούς και ερμηνευτές, ο Λάκης Τεάζης άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, με επιτυχίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.

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