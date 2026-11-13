Επικός διάλογος Αναστασίου – Βούλτεψη για τη διαφθορά: Εσείς την… θεσμοθετήσατε (Video)

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Τελικά, φαίνεται ότι η υπόθεση Τσαβδαρίδη θα δώσει… πολύ υλικό, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για την αποπομπή του «γαλάζιου» υφυπουργού προκαλεί… υπέροχους διαλόγους, όπως αυτός μεταξύ της πολιτεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου και της βουλεύτριας της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη.

Χωρίς πολλά – πολλά, ιδού ο διάλογος:

Αναστασίου: «Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, για όποιο κόμμα και αν αφορά, εν προκειμένω αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο. Να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία. Βλέπουμε μια κουλτούρα αναξιοκρατίας, μια κουλτούρα διαφθοράς, η οποία εμένα με τρομάζει».

Βούλτεψη: «Γιατί τρομάζεις, Βάσια μου; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη. Το 1993, μόλις γυρίσατε στην εξουσία, κάνατε την απιστία περί την υπηρεσία πλημμέλημα και αθωώθηκαν όλοι. Δεν θέλω να συμψηφίζω».

Δημοσιογράφος: «Τη Διαύγεια την έκανε ο Παπανδρέου».

Βούλτεψη: «Για τον εαυτό του».

Πιτταράς: «Μέσω της Διαύγειας βγήκε η ιστορία Τσαβδαρίδη».

Αναστασίου: «Κυρία Βούλτεψη, τουλάχιστον είχαμε τη μαγκιά και για το κόμμα μας να την κάνουμε τη Διαύγεια. Εσείς τι κάνατε για να καθαρίσει το κόμμα σας;».

Βούλτεψη: «Είχατε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, το οποίο με νόμο το αθωώσατε».

Αναστασίου: «Εγώ καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και αυτό συμβαίνει σήμερα».

Βούλτεψη: «Κάτσε βρε Βάσια μου, τα είπες».

Αναστασίου: «Τσαβδαρίδης, Μπεκίρης, Λαζαρίδης με πτυχίο από το σουβλατζίδικο».

Βούλτεψη: «Τώρα θέλεις να λέω ποιοι παραιτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ;».

Αναστασίου: «Ελλάδα 2.0, Ελλάδα 2.0! Υπάρχει μια στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών».

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