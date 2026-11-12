Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

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Την παρέμβαση του στρατιώτη που βρισκόταν σε υπηρεσία στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και ζήτησε από τον Πιτ Χέγκσεθ και τα μέλη της συνοδείας του να σεβαστούν τους κανόνες συμπεριφοράς του χώρου υπερασπίστηκε το Πεντάγωνο.

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την Ημέρα των Βετεράνων, την Τετάρτη 11/11. Στα πλάνα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, η σύζυγός του και ανώτεροι συνεργάτες του εμφανίζονται να συνομιλούν και να γελούν, την ώρα που φωτογραφίζονται μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η συμπεριφορά της ομάδας προκάλεσε την παρέμβαση του ένοπλου φρουρού, ο οποίος υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους με αυστηρό τόνο: «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

A Tomb Guard from the U.S. Army’s 3rd Infantry Regiment, “The Old Guard” was forced to verbally reprimand Secretary of Defense Pete Hegseth and a group of his senior advisers Wednesday after some in the group laughed and loudly talked in front of the Tomb of the Unknown Soldier… pic.twitter.com/0aUPB4QBXT — OSINTdefender (@sentdefender) November 11, 2026

Τη στάση του στρατιώτη επικρότησε δημόσια ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ο οποίος ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Κατά τη διάρκεια του εορτασμού αυτής της πανηγυρικής ημέρας, ένας στρατιώτης υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την ευπρέπεια. Ο υπουργός και ολόκληρο το υπουργείο έχουν πάντα τιμήσει -και θα τιμούν πάντα- τις θυσίες που έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας για να διατηρήσουν την Αμερική ασφαλή».

Όπως επισημαίνει το BBC, οι κανόνες λειτουργίας του Εθνικού Κοιμητηρίου προβλέπουν ότι οι επισκέπτες οφείλουν να συνομιλούν σε χαμηλή ένταση και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που συνιστά ασέβεια ή διαταράσσει την τάξη.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα και πιο ιερά πολεμικά μνημεία των ΗΠΑ, ενώ η φύλαξή του από τιμητική φρουρά είναι αδιάλειπτη, σε 24ωρη βάση, από το 1948.

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