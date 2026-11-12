search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 20:31
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 20:00

César d’Honneur 2027: Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Nicole Kidman για τη συνολική της προσφορά (photo)

12.11.2026 20:00
nicole-kidman_1211_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ στην 52η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Olympia στο Παρίσι.

Τη βράβευση ανακοίνωσαν από κοινού η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) και το τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, υπογραμμίζοντας πως τιμούν «μια ηθοποιό και παραγωγό που δεν επέτρεψε ποτέ στην ιδιότητά της ως σταρ να καθορίσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές». Με τη διάκριση αυτή, η κορυφαία ηθοποιός παίρνει τη σκυτάλη από τους Τζιμ Κάρεϊ (Jim Carrey – 2026), Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts – 2025), Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan – 2024), Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher – 2023), Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett – 2022), Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford – 2019) και Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney – 2017).

Με μια πολυβραβευμένη πορεία στο ενεργητικό της, η Κίντμαν μετρά συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς, όπως οι Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Stanley Kubrick – «Eyes Wide Shut», 1999), Τζέιν Κάμπιον (Jane Campion – «The Portrait of a Lady», 1996), Λαρς φον Τρίερ (Lars von Trier «Dogville», 2003) και Μπαζ Λούρμαν (Baz Luhrmann – «Moulin Rouge», 2001). Από το διεθνές της ντεμπούτο με το «Dead Calm» (1989) μέχρι τις εμβληματικές της ερμηνείες σε φιλμ όπως το «The Others» (2001), έχει αποσπάσει επανειλημμένα τους επαίνους των κριτικών. Κορυφαία στιγμή της καριέρας της αποτελεί το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου που κατέκτησε το 2003 για την ενσάρκωση της Βιρτζίνια Γουλφ στο «The Hours» του Στίβεν Ντάλντρι (Stephen Daldry), ανάμεσα σε συνολικά πέντε υποψηφιότητες. Πιο πρόσφατα, το 2024, απέσπασε το Βραβείο Volpi Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ερμηνεία της στην ταινία «Babygirl» της Χαλίνα Ρέιν (Halina Reijn), σύμφωνα με το Deadline.

Με έντονη δραστηριότητα και στον χώρο της παραγωγής, η Κίντμαν συνίδρυσε την εταιρεία Blossom Films, η οποία υπογράφει επιτυχημένες σειρές όπως τα «Big Little Lies», «The Undoing» και «Nine Perfect Strangers», στις οποίες η ίδια πρωταγωνίστησε. Παράλληλα, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και στο θέατρο, με τις εμφανίσεις της στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου στα έργα «The Blue Room» και «Photograph 51».

Εκτός οθόνης, η Αυστραλή ηθοποιός διατελεί πρέσβειρα καλής θέλησης των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες από το 2006, ενώ έχει συμβάλει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων για προγράμματα καταπολέμησης του καρκίνου στις γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και στο Αντικαρκινικό Κέντρο Vanderbilt-Ingram, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Variety.

Διαβάστε επίσης:

«Ink»: Ο Danny Boyle σκηνοθετεί τους Jack O’Connell και Guy Pearce στην ταινία για την άνοδο της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» (photos/video)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Περιπέτεια, δράμα και «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» με τον Johnny Depp (Videos)

Κριτική ταινιών: «Θάλασσα από γυαλί» και «Πατέρας» – Αμαρτίες πατέρων παιδεύουσιν τέκνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στo κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κολοκοτρώνη

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

gastrenterologos new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σκόπελο για τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Έλεγχοι στο νερό

nicole-kidman_1211_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

César d’Honneur 2027: Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Nicole Kidman για τη συνολική της προσφορά (photo)

jenner kardashian – new
LIFESTYLE

Πολλά νεύρα έχει η Κρις Τζένερ για τη βιογραφία της Κιμ Καρντάσιαν – Ζήτησε να αφαιρεθεί η υπόνοια για παιδικά τραύματα, «είναι προσβλητική»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

VAGGELIS_VENIZELOS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για το καλώδιο: «Μη μιλάμε για υποχωρήσεις» - Το μήνυμα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και οι νουθεσίες στον Τσίπρα για το... ειδικό δικαστήριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 20:31
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στo κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κολοκοτρώνη

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

gastrenterologos new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σκόπελο για τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Έλεγχοι στο νερό

1 / 3