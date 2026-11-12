César d’Honneur 2027: Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Nicole Kidman για τη συνολική της προσφορά (photo)

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Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ στην 52η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Olympia στο Παρίσι.

Τη βράβευση ανακοίνωσαν από κοινού η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) και το τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, υπογραμμίζοντας πως τιμούν «μια ηθοποιό και παραγωγό που δεν επέτρεψε ποτέ στην ιδιότητά της ως σταρ να καθορίσει τις καλλιτεχνικές της επιλογές». Με τη διάκριση αυτή, η κορυφαία ηθοποιός παίρνει τη σκυτάλη από τους Τζιμ Κάρεϊ (Jim Carrey – 2026), Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts – 2025), Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan – 2024), Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher – 2023), Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett – 2022), Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford – 2019) και Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney – 2017).

Με μια πολυβραβευμένη πορεία στο ενεργητικό της, η Κίντμαν μετρά συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς, όπως οι Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Stanley Kubrick – «Eyes Wide Shut», 1999), Τζέιν Κάμπιον (Jane Campion – «The Portrait of a Lady», 1996), Λαρς φον Τρίερ (Lars von Trier «Dogville», 2003) και Μπαζ Λούρμαν (Baz Luhrmann – «Moulin Rouge», 2001). Από το διεθνές της ντεμπούτο με το «Dead Calm» (1989) μέχρι τις εμβληματικές της ερμηνείες σε φιλμ όπως το «The Others» (2001), έχει αποσπάσει επανειλημμένα τους επαίνους των κριτικών. Κορυφαία στιγμή της καριέρας της αποτελεί το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου που κατέκτησε το 2003 για την ενσάρκωση της Βιρτζίνια Γουλφ στο «The Hours» του Στίβεν Ντάλντρι (Stephen Daldry), ανάμεσα σε συνολικά πέντε υποψηφιότητες. Πιο πρόσφατα, το 2024, απέσπασε το Βραβείο Volpi Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ερμηνεία της στην ταινία «Babygirl» της Χαλίνα Ρέιν (Halina Reijn), σύμφωνα με το Deadline.

Nicole Kidman To Receive Honorary César In France https://t.co/4GuBrqUk3p — Deadline (@DEADLINE) November 12, 2026

Με έντονη δραστηριότητα και στον χώρο της παραγωγής, η Κίντμαν συνίδρυσε την εταιρεία Blossom Films, η οποία υπογράφει επιτυχημένες σειρές όπως τα «Big Little Lies», «The Undoing» και «Nine Perfect Strangers», στις οποίες η ίδια πρωταγωνίστησε. Παράλληλα, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και στο θέατρο, με τις εμφανίσεις της στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου στα έργα «The Blue Room» και «Photograph 51».

Εκτός οθόνης, η Αυστραλή ηθοποιός διατελεί πρέσβειρα καλής θέλησης των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες από το 2006, ενώ έχει συμβάλει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων για προγράμματα καταπολέμησης του καρκίνου στις γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και στο Αντικαρκινικό Κέντρο Vanderbilt-Ingram, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Variety.

Nicole Kidman to Receive Honorary Cesar From French Film Academy https://t.co/H0VSyKsNzh November 12, 2026

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