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12.11.2026 19:53

Έχει βουίξει η πιάτσα για την 29η Νοεμβρίου, αλλά ο Σαμαράς δεν ανοίγει ακόμη τα χαρτιά του

12.11.2026 19:53
samaras

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Όλο και πιο έντονα κυκλοφορεί στα πολιτικά πηγαδάκια το σενάριο η 29η Νοεμβρίου να είναι η ημέρα που ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος.

Η ημερομηνία, άλλωστε, μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της εκλογής του στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, το 2009, όταν είχε επικρατήσει της Ντόρας Μπακογιάννη. Η πιάτσα έχει πάρει φωτιά, οι σχετικές εισηγήσεις φαίνεται πως έχουν πέσει στο τραπέζι, ενώ αρκετοί από όσους φέρονται να έχουν συμφωνήσει να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για καθυστερήσεις.

Ωστόσο, παρά την έντονη φημολογία, οι πληροφορίες που θέλουν την 29η Νοεμβρίου ως την οριστική ημερομηνία των ανακοινώσεων διαψεύδονται, τουλάχιστον από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού. Οι συνεργάτες του κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, επιμένοντας πως ο Σαμαράς είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να κάνει το επόμενο βήμα, χωρίς όμως να δεσμεύονται για το πότε. Άλλωστε, στο τραπέζι υπάρχουν και οι δύο εισηγήσεις: Είτε να επισπευσθούν οι ανακοινώσεις για να παρουσιαστούν εγκαίρως πρόγραμμα και ψηφοδέλτια είτε να μετατεθούν όσο πιο κοντά στις κάλπες γίνεται, με στόχο τον αιφνιδιασμό.

Το μόνο βέβαιο; Η κινητικότητα είναι έντονη, οι προετοιμασίες προχωρούν και η 29η Νοεμβρίου παραμένει μια ημερομηνία που συζητιέται πολύ.

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