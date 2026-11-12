Πότε ορκίζονται οι τρεις νέοι υφυπουργοί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αύριο Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 12:30, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Υπενθυμίζεται ότι η παραίτηση Τσαβδαρίδη στον απόηχο των καταγγελιών για μοριοδότηση της κόρης του, προκάλεσε μίνι ανασχηματισμό στο κυβενρητικό σχήμα.

Τις αλλαγές ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν υφυπουργός Εσωτερικών.

Τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος, ενώ στο υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού με αρμοδιότητα τον τομέα της ψυχικής υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Στα «σκαριά» η γαλλική έκδοση της «Ιθάκης» – Θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία τον Μάρτιο του 2027

«Αν άλλαζαν αρχηγό τα κόμματα» – Η ερώτηση βόμβα και η εκτίναξη του ΠΑΣΟΚ και πώς θα ανατρεπόταν το πολιτικό σκηνικό

Η κυβερνητική αντίφαση με τη ρηματική διακοίνωση και το παράδοξο της… ενημέρωσης από Γεραπετρίτη