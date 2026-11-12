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12.11.2026 14:16

Πότε ορκίζονται οι τρεις νέοι υφυπουργοί

12.11.2026 14:16
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Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αύριο Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 12:30, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Υπενθυμίζεται ότι η παραίτηση Τσαβδαρίδη στον απόηχο των καταγγελιών για μοριοδότηση της κόρης του, προκάλεσε μίνι ανασχηματισμό στο κυβενρητικό σχήμα.

Τις αλλαγές ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν υφυπουργός Εσωτερικών.

Τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος, ενώ στο υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού με αρμοδιότητα τον τομέα της ψυχικής υγείας.

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