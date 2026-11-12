«Αν άλλαζαν αρχηγό τα κόμματα» – Η ερώτηση βόμβα και η εκτίναξη του ΠΑΣΟΚ και πώς θα ανατρεπόταν το πολιτικό σκηνικό

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Δεν είναι ακριβώς το… μνημειώδες ποίημα του Κίπλινγκ, αλλά και πάλι ένα ενδιαφέρον το έχει. Πρόκειται για το ερώτημα (το έκανε η Real Polls) στη χθεσινή της δημοσκόπηση για το Protagon, «τι θα γινόταν εάν όλα τα κόμμα άλλαζαν τον σημερινό τους αρχηγό» – με άλλα λόγια, αν θα πήγαιναν χειρότερα ή καλύτερα με άλλον επικεφαλής.

Τα ευρήματα είναι μάλλον εντυπωσιακά. Κυρίως για το ΠΑΣΟΚ: Με άλλον αρχηγό το Κίνημα θα έφτανε στο 18,5%, όταν με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι στο 9,3% – τα μεγέθη αφορούν πρόθεση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ θα διπλασίαζε δηλαδή τις δυνάμεις του και θα ήταν καθαρά στη δεύτερη θέση με τα σημερινά δεδομένα. Μάλιστα εάν δεν είχε αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα η ΕΛΑΣ, τότε αυτό το κόμμα θα περιορίζονταν στο 5,7%.

Ακόμα πιο σημαντικό: Με άλλον αρχηγό το ΠΑΣΟΚ θα ήταν μόλις λίγες μονάδες πίσω από τη ΝΔ. Με τον Μητσοτάκη αρχηγό η ΝΔ καταγράφεται στο 24,7%, ενώ με άλλον επικεφαλής στο 23,1%. Θα αρκούσε, έτσι όπως φαίνεται, και μόνο η αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει άρδην το πολιτικό σκηνικό. Και ως προς τη μάχη στην κεντροαριστερά, αλλά και ως προς τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις εκλογές.

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