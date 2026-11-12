«Σωσίβιο» για την πρώτη κατοικία: Πώς λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων και ποιοι σώζουν το σπίτι τους

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Η συμφωνία των τραπεζών για εισφορά 100 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώνεται, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύσταση του Φορέα.

Ο μηχανισμός επιτρέπει σε ευάλωτους οφειλέτες να παραμείνουν στην κατοικία τους ως μισθωτές για 12 έτη.

Το κράτος επιδοτεί το ενοίκιο με ποσά από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Παρέχεται δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου, εφόσον ο μισθωτής επιδείξει συνέπεια στην αποπληρωμή των μηνιαίων ενοικίων του.

Στην ολοκλήρωση ενός κομβικού σταθμού για την προστασία της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία για τη συμμετοχή των συστημικών τραπεζών με εισφορά κεφαλαίων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Η μικρή παράταση λίγων ημερών που ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού, την εταιρεία Christofferson, Robb & Co, κρίθηκε αναγκαία λόγω της ιδιαιτερότητας και της αυξημένης τεχνικής πολυπλοκότητας της συναλλαγής, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τη δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών.

Βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, εντός του Ιανουαρίου του 2027 πρόκειται να ολοκληρωθούν η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία αμέσως μετά θα κυρωθεί από τη Βουλή. Η έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του Φορέα τοποθετείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτών των θεσμικών βημάτων.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός μίσθωσης και η κρατική επιδότηση

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σχεδιάστηκε ως ένα δίχτυ ασφαλείας για οφειλέτες που βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών τους και αντιμετωπίζουν αναγκαστική εκτέλεση ή πτώχευση. Ο μηχανισμός αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη, καταβάλλοντας κατά κανόνα το 70% της εμπορικής της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Στην περίπτωση που έχει ήδη δρομολογηθεί διαδικασία πλειστηριασμού, η καταβολή του τιμήματος από τον Φορέα οδηγεί στην άμεση και οριστική ματαίωσή του.

Στη συνέχεια, ο πρώην ιδιοκτήτης παραμένει στο σπίτι ως ενοικιαστής με σύμβαση μίσθωσης διάρκειας έως 12 ετών. Ο υπολογισμός του ενοικίου για το πρώτο έτος βασίζεται στο μέσο επιτόκιο των κυμαινόμενων στεγαστικών δανείων που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, προσαυξημένο με το περιθώριο κέρδους του επενδυτή και υπολογισμένο επί της αξίας που κατέβαλε ο Φορέας. Το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά την επέτειο της σύμβασης. Για τη διευκόλυνση των μισθωτών, το κράτος παρέχει μηνιαία επιδότηση ενοικίου από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, με τον οφειλέτη να καλύπτει το εναπομένον ποσό.

Όροι επαναγοράς, συνέπεια και η πρόβλεψη για την αναπηρία

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει ξανά την ιδιοκτησία του ακινήτου του. Η επαναγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν από τη συμπλήρωση της 12ετούς μίσθωσης, εφόσον ο ενοικιαστής διαθέτει το απαιτούμενο τίμημα και είναι απόλυτα συνεπής στις μηνιαίες καταβολές του. Σε περίπτωση πρόωρης επαναγοράς, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στα υπολειπόμενα χρόνια της σύμβασης. Το τίμημα επαναγοράς διαμορφώνεται με βάση το αρχικό ποσό που κατέβαλε ο Φορέας και την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος.

Αντιθέτως, ο μηχανισμός περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες για την αποφυγή καταχρήσεων. Εάν παραμείνουν απλήρωτες τρεις μηνιαίες δόσεις ενοικίου και ο μισθωτής δεν τακτοποιήσει την οφειλή εντός ενός μηνός από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, η σύμβαση μίσθωσης καταγγέλλεται αυτόματα και το δικαίωμα επαναγοράς χάνεται οριστικά.

Για την ένταξη στον Φορέα απαιτείται η έκδοση «Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη» μέσω του gov.gr και η υποβολή αίτησης εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση του κατασχετηρίου ή τη δημοσίευση της απόφασης πτώχευσης. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και φτάνουν τις 14.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ανήλικο παιδί. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία από 67% και άνω, για τα οποία τα όρια διαμορφώνονται έως τις 42.000 ευρώ για το ετήσιο εισόδημα και έως τις 360.000 ευρώ για τη φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας.

Τι ισχύει στο ενδιάμεσο διάστημα

Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα και την έναρξη της λειτουργίας του, οι ευάλωτοι δανειολήπτες δεν μένουν απροστάτευτοι. Βρίσκεται σε πλήρη ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης, το οποίο παρέχει προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία. Παράλληλα, μέσω του ενδιάμεσου μηχανισμού, το Δημόσιο καταβάλλει μηνιαία συνεισφορά από 70 έως 210 ευρώ απευθείας για την κάλυψη μέρους της δόσης του στεγαστικού δανείου, διασφαλίζοντας την προστασία των νοικοκυριών μέχρι τη μεταβίβαση των ακινήτων στον νέο Φορέα.

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