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12.11.2026 08:51

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στον Πούτιν σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ – «Παράθυρο ευκαιρίας για ειρήνη πριν το 2027» βλέπει ο Ζελένσκι

12.11.2026 08:51
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Στη Μόσχα έφθασαν σήμερα (12/11) οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, όπου αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις ουκρανορωσικές συνομιλίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες στο Αμπού Ντάμπι

Τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου υποδέχθηκε «ο ειδικός αντιπρόσωπος του ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ» κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Βνούκαβα, στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Με συγκεκριμένες προτάσεις οι Αμερικανοί απεσταλμένοι

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταφέρουν στη ρωσική πρωτεύουσα τα αποτελέσματα των συνομιλιών που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας και τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κούσνερ δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο αποσκοπεί στην εξέταση των ζητημάτων που συζητήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην αναζήτηση περαιτέρω συγκλίσεων, καθώς, όπως υποστήριξε, έχουν διαφανεί ορισμένες ευκαιρίες για πρόοδο.

«Σε ορισμένους τομείς βλέπουμε περιθώρια συμβιβασμού, ενώ σε άλλους χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις. Πιστεύω, όμως, ότι αυτό ήταν ένα καλό πρώτο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκεται επίσης η πιθανή συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ένα ζήτημα στο οποίο η Μόσχα εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική.

Μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι προγραμματίζουν να μεταβούν στο Δουβλίνο, όπου θα ενημερώσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα αποτελέσματα των επαφών τους.

«Παράθυρο ευκαιρίας» βλέπει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στην Ιρλανδία για συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες, εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρχει «παράθυρο ευκαιρίας» για τον τερματισμό του πολέμου πριν από το 2027.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Αμερικανοί πήγαν στον Πούτιν με συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψουν στο Δουβλίνο με συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις προοπτικές μιας συμφωνίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι «υπάρχει ελπίδα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε επίσης την αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον απέναντι στη συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο αυτό πιο θετικά.

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