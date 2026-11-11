Χατζηδάκης – Ακρίτα: Άγρια κόντρα για τα «26 ή 40 ακίνητα» – Απειλεί με αγωγές και μηνύσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

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Σε σφοδρή αντιπαράθεση με την Έλενα Ακρίτα ήρθε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή αναφορές της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στην ακίνητη περιουσία του. Ο κ. Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης (11/11), απέρριψε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν για τον αριθμό και τη φύση των ακινήτων του, κάνοντας λόγο για «μυθολογία» και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Η αντιπαράθεση αφορά αναφορές σε 26 ή ακόμη και 40 ακίνητα, τις οποίες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θεωρεί παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν την εντύπωση πως διαθέτει μεγάλο αριθμό κατοικιών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, πρόκειται κυρίως για αγροτεμάχια στην ημιορεινή Κρήτη, τα οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του. Όπως εξηγεί, πολλά από αυτά γειτνιάζουν μεταξύ τους, αλλά εμφανίζονται ως ξεχωριστές ιδιοκτησίες λόγω διαφορετικών τοπωνυμίων.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τρία ακόμη ακίνητα, δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, αποτελούν οικογενειακή κληρονομιά, ενώ το μοναδικό ακίνητο που, όπως υποστηρίζει, απέκτησε ο ίδιος με αγορά είναι ένα γραφείο, για το οποίο εξακολουθεί να αποπληρώνει δάνειο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται στις δηλώσεις «πόθεν έσχες», οι οποίες ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Προσθέτει, μάλιστα, ότι οι καταθέσεις και οι επενδύσεις του έχουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2019.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρεται προσωπικά στην Έλενα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι θέλει να πιστεύει πως η βουλευτής δεν ήταν ενημερωμένη για τις προηγούμενες δημόσιες εξηγήσεις του. Η τοποθέτησή του ολοκληρώνεται με σαφή προειδοποίηση: «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται!». Και ξεκαθαρίζει ότι στο εξής η απάντησή του σε ανάλογους ισχυρισμούς θα είναι αγωγές και μηνύσεις.

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