search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 00:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2026 23:21

Χατζηδάκης – Ακρίτα: Άγρια κόντρα για τα «26 ή 40 ακίνητα» – Απειλεί με αγωγές και μηνύσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

11.11.2026 23:21
KWSTIS XATZHDAKIS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε σφοδρή αντιπαράθεση με την Έλενα Ακρίτα ήρθε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή αναφορές της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στην ακίνητη περιουσία του. Ο κ. Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης (11/11), απέρριψε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν για τον αριθμό και τη φύση των ακινήτων του, κάνοντας λόγο για «μυθολογία» και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Η αντιπαράθεση αφορά αναφορές σε 26 ή ακόμη και 40 ακίνητα, τις οποίες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θεωρεί παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν την εντύπωση πως διαθέτει μεγάλο αριθμό κατοικιών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, πρόκειται κυρίως για αγροτεμάχια στην ημιορεινή Κρήτη, τα οποία κληρονόμησε από τον πατέρα του. Όπως εξηγεί, πολλά από αυτά γειτνιάζουν μεταξύ τους, αλλά εμφανίζονται ως ξεχωριστές ιδιοκτησίες λόγω διαφορετικών τοπωνυμίων.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τρία ακόμη ακίνητα, δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, αποτελούν οικογενειακή κληρονομιά, ενώ το μοναδικό ακίνητο που, όπως υποστηρίζει, απέκτησε ο ίδιος με αγορά είναι ένα γραφείο, για το οποίο εξακολουθεί να αποπληρώνει δάνειο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται στις δηλώσεις «πόθεν έσχες», οι οποίες ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Προσθέτει, μάλιστα, ότι οι καταθέσεις και οι επενδύσεις του έχουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2019.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρεται προσωπικά στην Έλενα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι θέλει να πιστεύει πως η βουλευτής δεν ήταν ενημερωμένη για τις προηγούμενες δημόσιες εξηγήσεις του. Η τοποθέτησή του ολοκληρώνεται με σαφή προειδοποίηση: «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται!». Και ξεκαθαρίζει ότι στο εξής η απάντησή του σε ανάλογους ισχυρισμούς θα είναι αγωγές και μηνύσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για την κατάργηση ηλικιακών περιορισμών για τα 400 ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι μία χώρα που προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές

Την ανάγκη εξασφάλισης προσιτής ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αναμένεται να αναδείξει ο Μητσοτάκης από το Δουβλίνο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekpaideutiria kaisari – koropi- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και της εταιρείας καθαρισμού για τις αναθυμιάσεις – Τι αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου

MixCollage-11-Nov-2026-11-48-PM-8659
ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Φρουρός τον επέπληξε για γέλια και φασαρία στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Η αντίδραση του Πενταγώνου (Video)

spain epeisodia police
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Ισπανία: Φωτιές, σπασμένες βιτρίνες, συλλήψεις και συγκρούσεις στη Βαρκελώνη – 170.000 στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση (Videos/Photos)

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης – Ακρίτα: Άγρια κόντρα για τα «26 ή 40 ακίνητα» – Απειλεί με αγωγές και μηνύσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και καλούσε σε βοήθεια – Συνελήφθη άνδρας για ενδοοικογενειακή βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάλοπ RealPolls: Κρατάει το 3 μπροστά η ΝΔ, στο 5,2% η διαφορά ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ - 3 στους 4 δεν εμπιστεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το χειμώνα

mitsotakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

Youvarlakia-Avgolemono
CUCINA POVERA

Γιουβαρλάκια σούπα με βελούδινο αυγολέμονο

Untitled Design
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας μπήκε σε χωράφι και ράβδιζε ελιές στην Πρέβεζα - «Το 'χω παιδιά, θα 'ρθω του χρόνου να βοηθήσω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 00:22
ekpaideutiria kaisari – koropi- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και της εταιρείας καθαρισμού για τις αναθυμιάσεις – Τι αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου

MixCollage-11-Nov-2026-11-48-PM-8659
ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Φρουρός τον επέπληξε για γέλια και φασαρία στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Η αντίδραση του Πενταγώνου (Video)

spain epeisodia police
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Ισπανία: Φωτιές, σπασμένες βιτρίνες, συλλήψεις και συγκρούσεις στη Βαρκελώνη – 170.000 στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση (Videos/Photos)

1 / 3