ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για την κατάργηση ηλικιακών περιορισμών για τα 400 ευρώ της οικονομικής ενίσχυσης

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Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει ολοκληρωμένη παρέμβαση για το ασφαλιστικό σύστημα, το κοινωνικό κράτος και την ανάγκη στήριξης των συνταξιούχων, την οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Ιούλιο του 2026 κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Όπως τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, μεταξύ των μέτρων που παρουσιάστηκαν, περιλαμβάνεται η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, η οποία θα καταβληθεί τμηματικά σε δύο ετήσιες δόσεις, με σημείο εκκίνησης τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο η πλήρης χορήγηση της 13ης σύνταξης να ολοκληρωθεί στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου. Την εν λόγω πρόταση, ο Πρόεδρος επανέλαβε κατά την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στην ομιλία του στο πλαίσιο της 90ης Δ.Ε.Θ.

Η Κυβέρνηση, αρχικά, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την χορήγηση της 13ης σύνταξης και έφτασε στο σημείο μάλιστα ο Κυριάκος Πιερρακάκης να εκστομίσει την θέση ότι και να υπήρχαν τα χρήματα, δεν θα τα διοχέτευαν στις συντάξεις, τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Πλέον, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων, η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρουσιάσει, ως ανεπαρκές υποκατάστατο της 13ης σύνταξης, την αύξηση του επιδόματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους, από τα 300 στα 400 ευρώ, το οποίο πλέον θα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Συνεχίζει εντούτοις να υφίσταται ένα προφανώς απαράδεκτο ηλικιακό κριτήριο αποκλεισμού, που διαχωρίζει τους συνταξιούχους και αδικεί ορισμένες ομάδες, δηλαδή όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή το 60ο έτος της ηλικίας και δεν τους καταβάλλεται κύρια σύνταξη γήρατος, αλλά τους καταβάλλεται σύνταξη λόγω θανάτου.

Με την τροπολογία που καταθέτουμε, καταργούμε αυτό το ηλικιακό κριτήριο αποκλεισμού, προκειμένου η εν λόγω οικονομική ενίσχυση να χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. Η παρέμβασή μας αυτή σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την βασική μας πρόταση για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης τμηματικά, καθώς και τη συνεκτική και τεκμηριωμένη παρέμβασή μας για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τις συντάξεις».

Αναλυτικά η τροπολογία

«Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής»

Θέμα: Κατάργηση ηλικιακών περιορισμών για τους δικαιούχους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 5217/2025 – Κατάργηση εδαφίου στο άρθρο 20 του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου»

Άρθρο….

Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου αφαιρείται το εδάφιο «εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς ή έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς, δεν τους καταβάλλεται κύρια σύνταξη γήρατος και τους καταβάλλεται σύνταξη λόγω θανάτου.».

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2026

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

Γερουλάνος Παύλος

Μάντζος Δημήτριος

Χρηστίδης Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γιαννακούρας Ευάγγελος

Γρηγοράκου Παναγιώτα

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καζάνη Αικατερίνη

Κατρίνης Μιχάλης

Κοροβέση Μυρτώ

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς

Λιακούλη Ευαγγελία

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Παραστατίδης Στέφανος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χουρδάκης Μιχάλης

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ»

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