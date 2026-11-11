Από τις 29/11 ξεκινά η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού προτύπου ρύπων Euro 7 για τα νέα μοντέλα

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Από τις 29 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού προτύπου ρύπων Euro 7, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2024/1257. Πλέον θα ισχύει το Euro 7 το οποίο δεν θα ελέγχει μόνο τις εκπομπές ρύπων που βγαίνουν από την εξάτμιση ενός αυτοκινήτου, αλλά και τους ρύπους που παράγονται κατά την καθημερινή χρήση του, όπως οι ρύποι από τα φρένα και τα ελαστικά.

Είναι γνωστό ότι κάθε φορά που ο οδηγός χρησιμοποιεί τα φρένα του αυτοκινήτου του εκπέμπονται μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία καταλήγουν στον αέρα. Πρόκειται για τη γνωστή μαύρη σκόνη που συγκεντρώνεται συχνά στις ζάντες. Πλέον με το Euro 7 θα λογίζονται στους ρύπους και αυτά τα μικροσωματίδια. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή diesel, καθώς και για τα υβριδικά και Plug-in Hybrid, το αρχικό όριο ορίζεται στα 7 mg ανά χιλιόμετρο, ενώ στα ηλεκτρικά το όριο θα 3 mg ανά χιλιόμετρο. Τα όρια στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αυστηρότερα, γιατί τα τελευταία έχουν ισχυρή τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας που σταματάει το αυτοκίνητο χωρίς ο οδηγός να πατάει τόσο συχνά το φρένο. Αυτό έχει ως συνέπεια και την ταυτόχρονη μείωση της φθοράς των φρένων, των τακακιών και των δίσκων.

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να περιορίσουν τις συγκεκριμένες εκπομπές. Ήδη προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας εξελίσσουν λύσεις που περιορίζουν την παραγωγή σκόνης χωρίς να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του φρεναρίσματος.

Εκτός από τα φρένα στο στόχαστρο για τα μικροσωματίδια μπαίνουν και οι ρύποι που προέρχονται από τα ελαστικά, καθώς και αυτά αφήνουν τμήματα του πέλματός τους στην άσφαλτο. Το Euro 7 προβλέπει νέες διαδικασίες μέτρησης και περιορισμούς για τη φθορά τους, με τη σχετική εφαρμογή να ξεκινά σταδιακά από την 1η Ιουλίου 2028 για τους νέους τύπους ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση θα έχουν τα ελαστικά που προορίζονται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς τα τελευταία είναι βαρύτερα, άρα έχουν μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά, ενώ οι αυξημένες επιδόσεις έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά τους.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, το Euro 7 προβλέπει ότι η μπαταρία πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας για τα πρώτα πέντε χρόνια ή 100.000 χλμ. Στη συνέχεια, το ελάχιστο ποσοστό διαμορφώνεται στο 72% για περίοδο έως οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των μέτρων δεν αλλάζει κάτι άμεσα στα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν και δεν απαιτούνται εργασίες σε φρένα, ελαστικά και κινητήρα λόγω της εισαγωγής του Euro 7 από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Οι αλλαγές θα περάσουν σταδιακά στα νέα μοντέλα που θα πρωτοκυκλοφορήσουν, με τους κατασκευαστές να προσαρμόζουν σταδιακά τις αλλαγές στα νέα τους μοντέλα.

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