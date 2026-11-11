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11.11.2026 15:12

Peugeot Free Miles: Περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή, με δωρεάν καύσιμα έως έναν χρόνο

11.11.2026 15:12
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Με στόχο να ελαφρύνει το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων, η PEUGEOT παρουσιάζει το πρόγραμμα FREE MILES, προσφέροντας δωρεάν καύσιμα έως έναν χρόνο με την αγορά νέου επιβατικού αυτοκινήτου. Με όφελος αξίας έως 1.200€, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση κινητήρα, η πρωτοβουλία προσφέρει ουσιαστική στήριξη στον προϋπολογισμό των οδηγών, απαντώντας έμπρακτα στην σημερινή ανάγκη περιορισμού των δαπανών για καύσιμα.

Η δύναμη της επιλογής, με την υπογραφή της PEUGEOT

Από το δυναμικό PEUGEOT 208 και το δημοφιλές SUV 2008, έως τα νέα 308, 408, και τα συναρπαστικά SUV 3008 και 5008, η PEUGEOT διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα επιβατικών μοντέλων που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης και τρόπους ζωής. Με επιλογές κινητήρων βενζίνης, diesel, Hybrid και Plug-in Hybrid, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Η νέα πρωτοβουλία PEUGEOT FREE MILES αφορά όλη την γκάμα επιβατικών, χωρίς να περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτου ή τεχνολογία κίνησης. Είτε πρόκειται για τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη ή για οικογενειακές μετακινήσεις και μεγάλα ταξίδια, κάθε οδηγός μπορεί να επιλέξει το PEUGEOT που ταιριάζει στις ανάγκες του, απολαμβάνοντας παράλληλα το όφελος της ενέργειας.

Δωρεάν καύσιμα για έως έναν χρόνο, με όφελος έως 1.200€

Με την παραγγελία ενός νέου επιβατικού μοντέλου PEUGEOT, οι πελάτες λιανικής αποκτούν δωρεάν κάλυψη του κόστους καυσίμων για έως έναν χρόνο, με βάση ετήσια απόσταση 10.000 χιλιομέτρων, αξίας έως 1.200€, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση κινητήρα.

Το όφελος καυσίμων μπορεί επίσης να συνδυαστεί με επιπλέον εμπορικά προνόμια αγοράς της PEUGEOT, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερο συνολικό όφελος στους αγοραστές νέων επιβατικών μοντέλων.

Επιπλέον προνόμια, σε συνεργασία με τη SHELL

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τη SHELL, μέσω κάρτας καυσίμων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 780 πρατήρια με το σήμα SHELL σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την εξάντληση της αξίας της.

Παράλληλα, οι πελάτες επωφελούνται από πρόσθετα VIP προνόμια μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, με διπλασιασμό πόντων για έναν χρόνο και 10.000 Bonus Πόντους, που μπορούν να εξαργυρωθούν σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Περισσότερη ελευθερία, περισσότερη οδηγική απόλαυση

Με την πρωτοβουλία FREE MILES, η PEUGEOT περιορίζει την ανησυχία για το κόστος των καυσίμων, αφήνοντας περισσότερο χώρο για αυτό που βρίσκεται στην καρδιά του DNA της: την απόλαυση της οδήγησης.

Η προσφορά ισχύει για νέες παραγγελίες λιανικής επιβατικών μοντέλων PEUGEOT έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο επίσημο δίκτυο διανομέων PEUGEOT για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις, τα πρόσθετα εμπορικά οφέλη και τους αναλυτικούς όρους της ενέργειας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 16:23
Leonardo Bertulazzi
ΚΟΣΜΟΣ

Μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών απέδρασε από το μπαλκόνι 5ου ορόφου λίγο πριν την έκδοσή του στην Ιταλία – Βρισκόταν σε κατ’οίκον περιορισμό (Video)

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