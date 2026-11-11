Η απρόσμενη ανακάλυψη σε διάσημο πίνακα του Ρέμπραντ – Τα μυστηριώδη μικρόβια και η σύνδεση με την Ιαπωνία

Takeaways by to pontiki AI Μια νέα έκθεση στο Άμστερνταμ, με τίτλο «The Night Watch Lives», παρουσιάζει τους μικροοργανισμούς που εντοπίστηκαν πάνω στον πίνακα «Νυχτερινή Περίπολο» του Ρέμπραντ.

Ερευνητές συνέλεξαν δείγματα από 60 σημεία του έργου σε διάστημα έξι μηνών, απομονώνοντας τα βακτήρια.

Οι μικροβιολόγοι διευκρίνισαν ότι οι εντοπισμένοι μικροοργανισμοί δεν προκαλούν ζημιά στον πίνακα, ενώ παραμένει αδύνατο να προσδιοριστεί η χρονική διάρκεια παραμονής τους πάνω στο αριστούργημα.

Οι επιστήμονες εντόπισαν με έκπληξη ένα βακτήριο, το Microbacterium saccharophilum, το οποίο συνήθως συναντάται σε διυλιστήρια ζάχαρης στην Ιαπωνία, σε σημείο του πίνακα όπου είχε αφαιρεθεί το βερνίκι.

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μέρος του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης «Operation Night Watch», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Rijksmuseum από το 2019.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκατομμύρια επισκέπτες έχουν θαυμάσει τη «Νυχτερινή Περίπολο» του Ρέμπραντ, παρατηρώντας τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο Ολλανδός ζωγράφος αξιοποίησε το φως και τις σκιές. Ωστόσο, πάνω στον διάσημο πίνακα κρύβεται ένας ολόκληρος μικροσκοπικός κόσμος, με μικρόβια που συνδέονται ακόμη και με την Ιαπωνία.

Μια νέα έκθεση στο Άμστερνταμ, με τίτλο «The Night Watch Lives» («Η Νυχτερινή Περίπολος ζει»), αποκαλύπτει τους μικροοργανισμούς που εντοπίστηκαν πάνω σε ένα από τα διασημότερα έργα ζωγραφικής της ολλανδικής Χρυσής Εποχής.

Η έκθεση αποτελεί συνεργασία του Rijksmuseum, όπου φιλοξενείται ο πίνακας, και του μουσείου Artis-Micropia, γνωστού και ως «ζωολογικού κήπου μικροβίων» του Άμστερνταμ.

Μικρόβια σε 60 διαφορετικά σημεία του πίνακα

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα από περίπου 60 σημεία της «Νυχτερινής Περιπόλου», σε διάστημα έξι μηνών, απομόνωσαν τα βακτήρια και τα καλλιέργησαν σε αποικίες.

Οι μικροοργανισμοί παρουσιάζονται πλέον σε τρυβλία Πέτρι, δίπλα σε αναπαραγωγή του διάσημου πίνακα σε φυσικό μέγεθος, στο μουσείο Artis-Micropia.

«Βρήκαμε πολλά μικρόβια που είναι πολύ συνηθισμένα, για παράδειγμα στο ανθρώπινο δέρμα ή στο έδαφος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η μικροβιολόγος του μουσείου, Ελίν βαν Μπλόις.

Όπως διευκρίνισε, οι μικροοργανισμοί δεν προκαλούν ζημιά στον πίνακα, ενώ είναι αδύνατο να προσδιοριστεί αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εκεί από την εποχή του ίδιου του Ρέμπραντ.

«Θα ήταν πραγματικά υπέροχο αν μπορούσαμε να τους συνδέσουμε με τον Ρέμπραντ. Δυστυχώς, όμως, από ένα μικρόβιο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν βρίσκεται εκεί εδώ και 400 χρόνια ή μόλις μία ημέρα», εξήγησε.

Το βακτήριο από την Ιαπωνία που ξάφνιασε τους επιστήμονες

Ανάμεσα στα πιο απροσδόκητα ευρήματα ήταν το Microbacterium saccharophilum, ένα βακτήριο που συναντάται συχνά σε διυλιστήριο ζάχαρης στην Ιαπωνία.

Οι επιστήμονες το εντόπισαν σε σημείο του πίνακα από το οποίο είχε αφαιρεθεί το βερνίκι.

«Αυτό είναι κάτι που θα με κρατά ξύπνια για χρόνια», παραδέχθηκε η Βαν Μπλόις.

«Αυτή είναι η ομορφιά της επιστήμης. Κάνεις μία ερώτηση και παίρνεις πίσω εκατό ερωτήματα», πρόσθεσε.

Η μικροβιολόγος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή στην έρευνα.

«Ως μικροβιολόγος, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να βρεθώ τόσο κοντά σε αυτό το αριστούργημα», ανέφερε.

«Η τέχνη και η επιστήμη συχνά θεωρούνται δύο αντίθετοι κόσμοι, όμως αυτή η εγκατάσταση δείχνει πόσο στενά συνδέονται. Και σίγουρα αυτά τα τρυβλία Πέτρι, γεμάτα μικρόβια, είναι από μόνα τους μικρά έργα τέχνης», συμπλήρωσε.

Η «Νυχτερινή Περίπολος» αποκαλύπτει τα μυστικά της

Στόχος της έκθεσης είναι να κινήσει την περιέργεια του κοινού για τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν παντού γύρω μας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Operation Night Watch» («Επιχείρηση Νυχτερινή Περίπολος»), ένα μεγάλης κλίμακας ερευνητικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης του πίνακα, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσα σε ειδικά σχεδιασμένο γυάλινο θάλαμο στο Rijksmuseum.

Η έκθεση «The Night Watch Lives» ανοίγει για το κοινό στις 11 Νοεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πλευρά του διάσημου αριστουργήματος του Ρέμπραντ: τον αθέατο κόσμο των μικροβίων που βρίσκονται πάνω στην επιφάνειά του.

Διαβάστε επίσης:

«Tο Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη επιστρέφει για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός

«Ρόσμερσχολμ»: Το σπουδαίο έργο του Χένρικ Ίψεν στο Θέατρο Τέχνης

«Άκου να δεις!»: Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος στο Άλσος λάιβ