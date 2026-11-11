«Tο Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη επιστρέφει για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου Σταθμός (Βραβείο Κοινού All4Fun Καλύτερης Παράστασης 2024) επαναλαμβάνεται για τέταρτη θεατρική σεζόν.
Το έργο – τομή του νεοελληνικού θεάτρου, που υπολογίζεται ότι έχουν δει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω από 500.000 θεατές, επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, είκοσι χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα.
Το γάλα στα ρωσικά λέγεται «μαλακό». Έτσι, περίεργα, μια ελληνική λέξη, σπαρμένη μέσα σε μια άλλη γλώσσα, δίνει εκεί, στο ξένο χωράφι, πολύ πιο άμεσα και ανάγλυφα την αίσθηση του πράγματος, απ’ ό,τι η αντίστοιχη που το ονοματίζει στα ελληνικά.
Γι’ αυτήν ακριβώς την αίσθηση θέλει να μιλήσει «Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη και οι ήρωές του. Μια μητέρα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και οι δυο της γιοι συνθέτουν μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία όπου φωτίζεται δεξιοτεχνικά από τον συγγραφέα ο συναισθηματικός κόσμος των ηρώων και οι ανησυχίες τους, όπως αυτές πηγάζουν μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά κυρίως η αίσθηση που έχει κανείς πως όλα μέσα του μαλακώνουν και ζεσταίνονται, όταν σταματάει πια να κλαίει και να πονάει γιατί δέχεται την τροφή του.
Αγαπιέται… Κι όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε νιώθει ξένος. Σαν πρόσφυγας ανάμεσα σε δυο πατρίδες. Ξένες κι αυτές. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μάνος Καρατζογιάννης και η Ερμίνα Κυριαζή. Η παράσταση αφιερώνεται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Παπαχρόνη, που πρώτος ερμήνευσε τον ρόλο του Λευτέρη το 2006 στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Η παράσταση ΤΟ ΓΑΛΑ πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού
Παραστάσεις: Από τις 12 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου – Κάθε Σάββατο στις 18:00.
Εορταστικό πρόγραμμα:
Τιμές εισιτηρίων:
Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-gala-4os-xronos/
Διαβάστε επίσης:
«Ρόσμερσχολμ»: Το σπουδαίο έργο του Χένρικ Ίψεν στο Θέατρο Τέχνης
Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης
«Έγκλημα και Τιμωρία» στο Θέατρο Σημείο – Σε σκηνοθεσία και διασκευή του Αλέξανδρου Διαμαντή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.