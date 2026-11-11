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ΘΕΑΤΡΟ

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11.11.2026 14:24

«Tο Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη επιστρέφει για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός

11.11.2026 14:24
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Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου Σταθμός (Βραβείο Κοινού All4Fun Καλύτερης Παράστασης 2024) επαναλαμβάνεται για τέταρτη θεατρική σεζόν.

Το έργο – τομή του νεοελληνικού θεάτρου, που υπολογίζεται ότι έχουν δει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω από 500.000 θεατές, επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, είκοσι χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα.

Το γάλα στα ρωσικά λέγεται «μαλακό». Έτσι, περίεργα, μια ελληνική λέξη, σπαρμένη μέσα σε μια άλλη γλώσσα, δίνει εκεί, στο ξένο χωράφι, πολύ πιο άμεσα και ανάγλυφα την αίσθηση του πράγματος, απ’ ό,τι η αντίστοιχη που το ονοματίζει στα ελληνικά.

Γι’ αυτήν ακριβώς την αίσθηση θέλει να μιλήσει «Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη και οι ήρωές του. Μια μητέρα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και οι δυο της γιοι συνθέτουν μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία όπου φωτίζεται δεξιοτεχνικά από τον συγγραφέα ο συναισθηματικός κόσμος των ηρώων και οι ανησυχίες τους, όπως αυτές πηγάζουν μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά κυρίως η αίσθηση που έχει κανείς πως όλα μέσα του μαλακώνουν και ζεσταίνονται, όταν σταματάει πια να κλαίει και να πονάει γιατί δέχεται την τροφή του.

Αγαπιέται… Κι όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε νιώθει ξένος. Σαν πρόσφυγας ανάμεσα σε δυο πατρίδες. Ξένες κι αυτές. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μάνος Καρατζογιάννης και η Ερμίνα Κυριαζή. Η παράσταση αφιερώνεται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Παπαχρόνη, που πρώτος ερμήνευσε τον ρόλο του Λευτέρη το 2006 στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • Κείμενο: Βασίλης Κατσικονούρης
  • Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης – Ερμίνα Κυριαζή
  • Σκηνικά – κοστούμια: Άγγελος Αγγελή
  • Μουσική: Νεοκλής Νεοφυτίδης
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Άγγελος Παπαδόπουλος
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Φίλιππος Παπαθεοδώρου
  • Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Σπύρος Περδίου
  • Βίντεο προώθησης: Ηλίας Μόσχοβας
  • Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο                     

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Βήττα, Στέλλα Γκίκα, Μάνος Καρατζογιάννης, Δημήτρης Πασσάς

Η παράσταση ΤΟ ΓΑΛΑ πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Παραστάσεις: Από τις 12 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου – Κάθε Σάββατο στις 18:00.

Εορταστικό πρόγραμμα:

  • Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου – Τρίτη 5 Ιανουαρίου στις 18:00
  • Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

  • Κανονικό: 17€
  • Φοιτητικό: 15€
  • Μειωμένο (Άνω των 65, Ανέργων, ΑμεΑ) και Ομαδικό (15 άτομα+): 12€
  • Ατέλεια: 10€

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-gala-4os-xronos/

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 16:23
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