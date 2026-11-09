Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά Τάκης Βουτέρης. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μεταφέροντας την ανακοίνωση της σύζύγου του εκπλιπόντα, Αννίτας Δεκαβάλλα.

Όπως ενημέρωσε, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών

«Με μεγάλη θλίψη μάθαμε απο την αγαπημενη μας συνάδελφο και φίλη Αννίτα Δεκαβάλα την αποχώρηση απο την ζωή του συζύγου και συντρόφου της στην τέχνη μας σπουδαιου ιδρυτή του Θεάτρου του Πειραιά Τάκη Βουτέρη. Μας έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση για τον θάνατο του Τάκη Βουτέρη.

Τον αγαπημένο μας, Τάκη Βουτέρη, αποχαιρετούμε με πολιτική κηδεία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, ώρα 11.30, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας,

Η σύζυγος, Αννίτα Δεκαβάλλα, τα παιδιά, Γιώργης Βουτέρης, Δέσποινα Βουτέρη και Νικόλας Παναγιωτόπουλος, η εγγονή του, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Θα ακολουθήσει διαδικασία αποτέφρωσης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Παράκληση της οικογένειας αντί για στεφάνια, να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.)».

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