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ΘΕΑΤΡΟ

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04.11.2026 14:48

«Τα κεφάλια έξω!»: Η μουσικοθεατρική κωμωδία που υπόσχεται να τα κάνει όλα… άνω κάτω!

04.11.2026 14:48
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Μια μουσικοθεατρική κωμωδία με τον ανατρεπτικό τίτλο «Τα κεφάλια έξω!» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο Θέατρο της Ημέρας, στους Αμπελοκήπους, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέατρο και γέλιο.

Με τον χαρακτηρισμό «Μια μουσικοθεατρική κωμωδία άνευ προηγουμένου», οι συντελεστές δίνουν το στίγμα μιας παράστασης που φιλοδοξεί να συνδυάσει το θεατρικό παιχνίδι με τη ζωντανή μουσική, το τραγούδι και το κωμικό στοιχείο.

Στη σκηνή ανεβαίνουν πέντε καλλιτέχνες, ο Απόστολος Μόσιος, η Πελαγία Πλατιανάκου, ο Γιώργος Χατζής, η Σοφία Παπουλάκου και ο Αλέξανδρος Ζουγανέλης, οι οποίοι αναλαμβάνουν να δώσουν ζωή σε μια παράσταση με έντονο μουσικό χαρακτήρα.

Πέντε καλλιτέχνες, μουσική και θεατρικές ανατροπές

Η παράσταση συνδυάζει διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφράσεις, με το τραγούδι και τη μουσική να έχουν κεντρικό ρόλο.

Η κιθάρα, το βιολί, το σαξόφωνο και το πιάνο, μαζί με τη θεατρική ερμηνεία, συνθέτουν το μουσικό και σκηνικό περιβάλλον της κωμωδίας.

Στο πιάνο βρίσκεται ο Γιώργος Παπαχριστούδης, ενώ το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Χατζής, ο οποίος συμμετέχει και επί σκηνής.

Τους φωτισμούς επιμελείται ο Γιώργος Σηφάκης και το βίντεο ο Γιώργος Οικονομέας.

Ο τίτλος «Τα κεφάλια έξω!» και η παιχνιδιάρικη αισθητική της αφίσας προϊδεάζουν για μια παράσταση που επιδιώκει να κινηθεί έξω από τα συνηθισμένα, αξιοποιώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών και θεατρικών στοιχείων.

Το αν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στην υπόσχεση για μια κωμωδία «άνευ προηγουμένου» θα το κρίνουν, φυσικά, οι θεατές.

Πρεμιέρα στις 6 Νοεμβρίου – Κάθε Παρασκευή στις 21:00

  • Πρεμιέρα: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026
  • Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή, στις 21:00
  • Χώρος: Θέατρο της Ημέρας, Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι
  • Προπώληση: more.com

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