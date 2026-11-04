Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα

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Η άνετη επανεκλογή του Τζον Όσοφ, ο οποίος δεν είναι ακόμη 40 ετών, στη θέση του γερουσιαστή της Τζόρτζια στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ενισχύει τη θέση του ως ανερχόμενου αστέρα εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, δύο χρόνια πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Κάθε φορά που του θέτουν το ερώτημα αυτό, τελευταία φορά τη Δευτέρα, επαναλαμβάνει ότι δεν έχει «καμία όρεξη» να πάρει μέρος στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Πολλοί υποστηρικτές του, τους οποίους συνάντησε το AFP στην Ατλάντα, εκφράζουν ανοιχτά την επιθυμία τους να το πράξει, όπως για παράδειγμα η Γκρέισι Σέρφας. «Τον έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη νέο αίμα», δήλωσε η νεαρή νοσηλεύτρια, αφού ψήφισε τον Όσοφ. «Σίγουρα θα τον υποστήριζα, αν αποφάσιζε να το κάνει», σχολίασε η Τρέισι Μουρ, μια Αφροαμερικανίδα επιχειρηματίας 50 ετών που γιόρταζε την επανεκλογή του Όσοφ. «Εγωιστικά, λόγω της ποιότητας της δουλειάς του, δεν θα μου άρεσε να τον χάσουμε» από τη Τζόρτζια, παραδέχθηκε ο 22χρονος Μάικλ Ντίας.

Στο μεταξύ ο Τζον Όσοφ επανεξελέγη με ευκολία γερουσιαστής της Τζόρτζια, με το αποτέλεσμα να γίνεται γνωστό λιγότερο από μία ώρα μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων, κερδίζοντας τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Μάικ Κόλινς, σε μια πολιτεία όπου ο Τραμπ είχε νικήσει το 2024.

«Ο αμερικανικός λαός απέρριψε την ηθική κατάπτωση, τη διαφθορά και την ανικανότητα του ανήμπορου πολιτικά προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», δήλωσε ενώπιον των υποστηρικτών του στην Ατλάντα.

Sen. Jon Ossoff delivered an acceptance speech to supporters at his campaign headquarters after he was projected to win the Georgia Senate race. Follow live updates: https://t.co/pEvnNAuZog pic.twitter.com/3PSEj8VIAJ November 4, 2026

«Να ταξιδεύει με τη Νάταλι»

Ο Τζον Όσοφ απασχόλησε τα Μέσα Ενημέρωσης το καλοκαίρι, σχολιάζοντας τη σχέση του Τραμπ με την προσωπική του βοηθό Νάταλι Χαρπ.

«Ο πρόεδρος κοιμάται στις συσκέψεις. Παίζει γκολφ και πουλά μετοχές. Δεν θέλει να εργάζεται. Θέλει να κατασκευάσει την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι στο ιπτάμενο παλάτι τους (…) που τους πρόσφερε ο εμίρης του Κατάρ», είχε σχολιάσει στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Το σχόλιο αυτό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η Νάταλι Χαρπ, η πανταχού παρούσα αλλά μέχρι τότε σχεδόν άγνωστη βοηθός του Τραμπ, βρέθηκε ξαφνικά στο προσκήνιο.

REPORTER: "Jon Ossoff said that you'd rather travel with your aide Natalie Harp and build the ballroom than do your job as president…"



TRUMP: "Who said that?"



REPORTER: "Jon Ossoff."



TRUMP: "You mean Pee-wee Herman? Pee-wee Herman look-alike…" 😂 pic.twitter.com/uZnlbMdLNS — Daily Wire (@realDailyWire) August 17, 2026

Οι υποστηρικτές του εξαίρουν επίσης «την αυθεντικότητά του», «την ενσυναίσθησή του» και την ικανότητα του να συσπειρώνει τους πολίτες πέρα από κομματικές γραμμές.

Ο ίδιος δεν σταματά να υπενθυμίζει ότι Ρεπουμπλικάνοι δήμαρχοι τον στήριξαν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»

«Όταν μιλά, μου θυμίζει τον Ομπάμα (…) είναι αληθινός», δήλωσε η Μέρι, μια 60χρονη που πήγε πόρτα-πόρτα για να στηρίξει την επανεκλογή του Όσοφ. Και οι δύο «έχουν πραγματικά αυτή την παρουσία, και είναι συναρπαστικό – δίνει ελπίδα. Αλλά είναι διαφορετικοί», εκτίμησε η Τζόι Χαφ, που εργάζεται στον τομέα της υγείας, ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας του Όσοφ.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, που εξακολουθεί να είναι μια προσωπικότητα με επιρροή στους Δημοκρατικούς, ταξίδεψε στη Τζόρτζια για να στηρίξει τον Όσοφ στην τελική ευθεία πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, επιβεβαιώνοντας στην πράξη έναν παραλληλισμό που οι New York Times είχαν διατυπώσει ήδη από το 2017.

Αθλητική κορμοστασιά, με τα μανίκια του πουκάμισού του σηκωμένα, χαρισματικός ρήτορας: Η εμφάνιση του Όσοφ τροφοδοτεί τις συγκρίσεις με τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο.

Η Κάθριν Έρμπαν θυμάται την ομιλία του στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης της Κάμαλα Χάρις πριν δύο χρόνια. «Όταν τον άκουσα να μιλά, είπα στον εαυτό μου: “Αυτός ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Θα γίνει πρόεδρος“», δήλωσε. «Νοιάζεται για τους ανθρώπους και δεν διστάζει να αναλάβει δράση. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους λίγους που δεν θα αφήσουν τον Τραμπ να τη γλιτώσει εύκολα», πρόσθεσε.

Πρώτη φορά εμφανίστηκε το 2021 στην πολιτική κερδίζοντας μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση απέναντι στον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή. Μαζί τον Ράφαελ Γουόρνοκ, τον δεύτερο γερουσιαστή της Τζόρτζια, μετατοπίζει την Άνω Βουλή στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Ο Όσοφ, που προέρχεται από μια εβραϊκή οικογένεια της Ατλάντα, έγινε τότε, σε ηλικία 33 ετών, ο νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Από πολύ νωρίς διδάχθηκε από τον Τζον Λιούις, προσωπικότητα του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα, ο οποίος ήταν τότε βουλευτής: Ο Όσοφ του είχε γράψει σε ηλικία μόλις δεκαέξι ετών.

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