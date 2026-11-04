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04.11.2026 16:35

«20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάι: Νέος κύκλος παραστάσεων στο Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

04.11.2026 16:35
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Μετά τη μεγάλη επιτυχία και την ανταπόκριση του κοινού, η θεατρική παράσταση «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάι συνεχίζει με έναν νέο κύκλο παραστάσεων στο Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Πρεμιέρα: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου

Η παράσταση «20 Βήματα Μπροστά» είναι βασισμένη στο παγκόσμιο bestseller του Χόρχε Μπουκάι και ζωντανεύει στη σκηνή τις ιστορίες και τη φιλοσοφία του αγαπημένου συγγραφέα, μέσα από μια σύγχρονη θεατρική διασκευή που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ, τη συγκίνηση και τις απρόβλεπτες ανατροπές των ανθρώπινων σχέσεων.

Με τη σκηνοθετική ματιά της Ιωάννας Γεωργαντά και το θεατρικό κείμενο του Παύλου Μητσόπουλου, τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες συναντιούνται επί σκηνής, συγκρούονται, αποκαλύπτονται και μας παρασύρουν σε μια ιστορία γεμάτη αναγνωρίσιμες καταστάσεις, αλήθειες και συναισθήματα.

Το «20 Βήματα Μπροστά» είναι μια σύγχρονη θεατρική παράσταση για όλες τις ηλικίες, με ζωντανούς χαρακτήρες, ανατρεπτικούς διαλόγους, χιούμορ και συγκίνηση. Μια ιστορία στην οποία ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς τέσσερις αγνώστους, αλλά αναγνωρίζει στις αντιδράσεις, στις αδυναμίες και στις επιλογές τους κάτι από τη δική του ζωή.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη καθυστερεί. Σε μια αίθουσα αναμονής αεροδρομίου, τέσσερις εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ίδια αναμονή. Δεν γνωρίζονται. Δεν έχουν τίποτα κοινό. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν.

Ένα βιβλίο γίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση που σύντομα ξεφεύγει από τα όρια μιας τυχαίας γνωριμίας. Καθώς οι ανακοινώσεις για την αναχώρηση διαδέχονται η μία την άλλη, οι τέσσερις χαρακτήρες έρχονται όλο και πιο κοντά. Οι ιστορίες του Μπουκάι πυροδοτούν απρόσμενους διαλόγους, αποκαλύψεις, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Το χιούμορ εναλλάσσεται με τη συγκίνηση, οι βεβαιότητες κλονίζονται και πίσω από τις καθημερινές κουβέντες αρχίζουν να αποκαλύπτονται όσα ο καθένας προσπαθεί να κρύψει.

Μέσα σε ενενήντα λεπτά, μια συνηθισμένη αίθουσα αναμονής μετατρέπεται σε σκηνή ανθρώπινων εξομολογήσεων, μικρών ανατροπών και απροσδόκητων συναντήσεων.

Και ενώ όλοι περιμένουν μια πτήση για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, ίσως το σημαντικότερο ταξίδι να έχει ήδη ξεκινήσει.

Μια απρόσμενη συνάντηση. 4 άγνωστοι. 20 ιστορίες. 20 βήματα.

Γιατί μερικές φορές, για να προχωρήσεις μπροστά, δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά.

Πρωταγωνιστούν:

Εύη Δόβελου, Στεφανία Ζώρα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σταυρίδης

Συντελεστές:

Κείμενο: Παύλος Μητσόπουλος

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Γεωργαντά

Μουσική / Ηχοτόπια: Μάριος Αποστολακούλης

Σκηνογραφία: Μαγδαληνή Σίγα

Ενδυματολογία / Φροντιστήριο: Αγγελική Γιαννούλη

Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο «20 Βήματα Μπροστά» του Χόρχε Μπουκάϊ, που εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα, σε μετάφραση της Κωσταντίνας Επισκοπούλου.

Πληροφορίες:

Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές όλων των ηλικιών και αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για μια κοινή θεατρική εμπειρία με την οικογένεια ή τους φίλους.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 20:00

Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

  • Κανονικό: 20 €
  • Μειωμένο: 18 € (ανήλικοι, φοιτητές, άνεργοι, άνω των 65 ετών και ΑμεΑ)

Προπώληση εισιτηρίων:

  • Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)
  • Ηλεκτρονικά
  • Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300
  • Στα καταστήματα Public & Nova

Ομαδικές κρατήσεις (άνω των 20 ατόμων):

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

T. 212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: [email protected]

«ΘΕΑΤΡΟΝ»

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78
Τ. 212 254 0300
www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

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