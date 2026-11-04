Τσίπρας για το ΕΣΥ: Οι αστειότητες Γεωργιάδη “περί αριστερής μιζέριας” δεν μπορούν ούτε να κρύψουν τα προβλήματα

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Νέα επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας για την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, εξάντληση των υγειονομικών και ταλαιπωρία των ασθενών παρότι πληρώνουν υψηλές εισφορές.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας, η απάντηση σε όλα αυτά είναι «αγοραίος και απαξιωτικός λόγος» από πλευράς Άδωνι Γεωργιάδη, ωστόσο, όπως προσθέτει, η πραγματικότητα «που αναμετράται με τους εξυπνακισμούς του υπουργού» αποτελεί «συντριπτική ήττα για τον υπουργό».

Η ανάρτηση Τσίπρα:

«Η καλύτερη απάντηση στα σόου σε τηλεοπτικά παράθυρα, στις κενές ουσίας που βρίθουν ειρωνείας και λαϊκισμού αναρτήσεις, στον αγοραίο και απαξιωτικό λόγο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για πολιτικό αντίπαλο, υγειονομικό, ακόμη και ασθενή που διαμαρτύρεται για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που το κρατούν όρθιο με αυτοθυσία.

Γιατροί και νοσηλευτές, που δίνουν προσωπικό αγώνα για να μην καταρρεύσει το ΕΣΥ, με υπαρκτό τον κίνδυνο να καταρρεύσουν οι ίδιοι, περιγράφουν τα προβλήματα που απειλούν την ίδια την ύπαρξη δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση που οδηγούν στην εξάντληση των υγειονομικών, στην ταλαιπωρία των ασθενών και στην παροχή χειρότερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας από αυτή που δικαιούνται οι πολίτες που πληρώνουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές μια ολόκληρη ζωή.

Η αγωνία και η απόγνωση των υγειονομικών που εργάζονται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, που δεν διαφέρει από τα άλλα, αντιθέτως αλλού τα προβλήματα είναι ακόμη μεγαλύτερα, είναι έκδηλη και αποστομωτική.

Μιλούν για καθημερινές αβάσταχτες εφημερίες, άγονες προκηρύξεις για προσλήψεις, 2 νοσηλευτές για 30 ασθενείς.

«Οι μισθοί γιατρών και νοσηλευτών είναι οι χαμηλότεροι της Ευρώπης. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας, όλοι σχεδόν πάσχουμε από burnout, καμία ελπίδα.»

Σε όλη την Πελοπόννησο το Σαββατοκύριακο «δεν υπάρχει αιμοδυναμικό εργαστήριο».

«Χάνονται ανθρώπινες ζωές» λόγω ελλείψεων.

Τι απαντά σε όλα αυτά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Ή μήπως θα ζητήσει ο υπουργός πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων όσων καταγγέλλουν τα προβλήματα που διαπιστώνει κανείς με μια επίσκεψη σε ημέρα εφημερίας;

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της πραγματικότητας που περιγράφουν οι υγειονομικοί με τις κραυγές του Άδωνι Γεωργιάδη που λόγω ένδειας επιχειρημάτων καταφεύγει σε εξυπνακισμούς ή στη λασπολογία είναι συντριπτική ήττα για τον υπουργό.

Κόβοντας κορδέλες σε μεμονωμένα τμήματα, ενώ σε διπλανούς χώρους πέφτουν σοβάδες και τρέχουν νερά, με δωρεές εξελιγμένων τομογράφων χωρίς όμως προσωπικό για να λειτουργήσουν, νοσοκομεία χωρίς επαρκή αριθμό γιατρών και νοσηλευτών, εξαντλημένους από την κούραση υγειονομικούς, μεγάλες λίστες αναμονής που χρειάζεται ρουσφέτι για να χειρουργηθείς εγκαίρως, η ύπαρξη του ΕΣΥ και η υγεία των πολιτών απειλείται!

Οι αστειότητες Γεωργιάδη “περί αριστερής μιζέριας” και οι ειρωνείες δεν μπορούν ούτε να κρύψουν τα προβλήματα, ούτε να βγάλουν τις βάρδιες, ούτε να μειώσουν τις αναμονές», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.

Η καλύτερη απάντηση στα σόου σε τηλεοπτικά παράθυρα, στις κενές ουσίας που βρίθουν ειρωνείας και λαϊκισμού αναρτήσεις, στον αγοραίο και απαξιωτικό λόγο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για πολιτικό αντίπαλο, υγειονομικό, ακόμη και ασθενή που διαμαρτύρεται για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που το κρατούν όρθιο με αυτοθυσία. Γιατροί και νοσηλευτές, που δίνουν προσωπικό αγώνα για να μην καταρρεύσει το ΕΣΥ, με υπαρκτό τον κίνδυνο να καταρρεύσουν οι ίδιοι, περιγράφουν τα προβλήματα που απειλούν την ίδια την ύπαρξη δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση που οδηγούν στην εξάντληση των υγειονομικών, στην ταλαιπωρία των ασθενών και στην παροχή χειρότερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας από αυτή που δικαιούνται οι πολίτες που πληρώνουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές μια ολόκληρη ζωή. Η αγωνία και η απόγνωση των υγειονομικών που εργάζονται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, που δεν διαφέρει από τα άλλα, αντιθέτως αλλού τα προβλήματα είναι ακόμη μεγαλύτερα, είναι έκδηλη και αποστομωτική. Μιλούν για καθημερινές αβάσταχτες εφημερίες, άγονες προκηρύξεις για προσλήψεις, 2 νοσηλευτές για 30 ασθενείς. «Οι μισθοί γιατρών και νοσηλευτών είναι οι χαμηλότεροι της Ευρώπης. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας, όλοι σχεδόν πάσχουμε από burnout, καμία ελπίδα.» Σε όλη την Πελοπόννησο το Σαββατοκύριακο «δεν υπάρχει αιμοδυναμικό εργαστήριο». «Χάνονται ανθρώπινες ζωές» λόγω ελλείψεων. Τι απαντά σε όλα αυτά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Ή μήπως θα ζητήσει ο υπουργός πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων όσων καταγγέλλουν τα προβλήματα που διαπιστώνει κανείς με μια επίσκεψη σε ημέρα εφημερίας; Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της πραγματικότητας που περιγράφουν οι υγειονομικοί με τις κραυγές του Αδωνι Γεωργιάδη που λόγω ένδειας επιχειρημάτων καταφεύγει σε εξυπνακισμούς ή στη λασπολογία είναι συντριπτική ήττα για τον υπουργό. Κόβοντας κορδέλες σε μεμονωμένα τμήματα, ενώ σε διπλανούς χώρους πέφτουν σοβάδες και τρέχουν νερά, με δωρεές εξελιγμένων τομογράφων χωρίς όμως προσωπικό για να λειτουργήσουν, νοσοκομεία χωρίς επαρκή αριθμό γιατρών και νοσηλευτών, εξαντλημένους από την κούραση υγειονομικούς, μεγάλες λίστες αναμονής που χρειάζεται ρουσφέτι για να χειρουργηθείς εγκαίρως, η ύπαρξη του ΕΣΥ και η υγεία των πολιτών απειλείται! Οι αστειότητες Γεωργιάδη «περί αριστερής μιζέριας» και οι ειρωνείες δεν μπορούν ούτε να κρύψουν τα προβλήματα, ούτε να βγάλουν τις βάρδιες, ούτε να μειώσουν τις αναμονές. — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) November 4, 2026

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